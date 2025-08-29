¡Bombazo! Aseguran que Emilia Attias está embarazada por segunda vez

luis ventura emilia attias embarazo Aseguran que Emilia Attias está embarazada por segunda vez.

Emilia Attias es madre de Gina fruto de su matrimonio con el Turco Nahim y ahora, la actriz agrandaría la familia con su novio Guillermo Freire, a quien conoció en en 2023. El romance se oficializó a fines de 2024.

Emilia Attias arrasó con sus bikinis desde Italia

Emilia Attias incendió las redes sociales con sus explosivas postales desde el verano europeo donde presumió su lomazo como nunca antes.

Recorriendo la costa amalfitana, Emilia Attias volvió a deslumbrar con su belleza y marcó tendencia al máximo con cada uno de sus atuendos.

Al igual que famosas como Pampita, Martita Fort y Zaira Nara, entre otras, Emilia Attías no dudó en sumarse a los must have de la temporada primavera verano.

emilia attias bikini italiaa

Como no podía ser de otra manera, las microbikini offwhite infaltables de las playas europeas no quedaron afuera de sus elecciones aunque las llevó al máximo nivel. Emilia Attias eligió un modelo de bombacha coquette y causó furor.

Emilia Attias a los besos en Miami

Emilia Attias fue tendencia luego de que se viralizara un video e imagenes de la top encendiendo la noche de Miami.

Junto al Pollo Álvarez, Emilia Attías fue elegida para cubrir el Mundial de Clubes al igual que figuras como Nati Jota, Gastón Edul, entre otros.

Aprovechando su noche libre, Emilia Attías salió de fiesta y las fotos estallaron las redes. De lo más sexy Emilia no solo se robó las mriadas con su look sino que se mostró más enamorada que nunca.

emilia attias besos miami.avif

Separada del Turco Naim, Emilia Attias confirmó su relación con el empresario Guillermo Freire. "Estuvo a los besos con su novio", dijo Pochi de Gossipeame sobre la información que recibió desde Miami.