Luego de la caída que sufrió dentro de la casa el lunes por la tarde, Andrea del Boca no regresará a la casa deGran Hermano 2026: Generación Dorada.
¡Bombazo! Andrea del Boca no vuelve a Gran Hermano: "Golpe fuerte y..."
Se confirmó la peor noticia para Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano 2026. Los detalles
Andrea del Boca se tropezó mientras caminaba por un pasillo y no alcanzó a poner sus manos recibiendo todo el golpe en su boca. Durante la gala, Santiago del Moro mostró las imágenes del momento y dio detalles de los sucedido.
“Andrea se traba, se cae de boca y no tiene la reacción y cae con su cara", explicó. "Esto acaba de pasar y está ahora en una clínica", siguió.
Ahora, el conductor reveló que debido a la contundencia del golpe, Andrea del Boca se quedará afuera de Gran Hermano 2026. "Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicacion médica, no continuará en la competencia", escribió en su cuenta de Instagram.
El sueldo de Andrea del Boca en Gran Hermano
Fue Ángel de Brito el primero en asegurar que Andrea del Boca estaba recibiendo el sueldo más alto en la historia de Gran Hermano Argentina y ahora se conoció la suma exacta.
En BONDI, el conductor reveló que Andrea del Boca estaría ganando casi un millón de pesos por cada día que pasa dentro de la casa más famosa del país.
"Andrea del Boca gana 25 millones de pesos al mes", explicó De Brito quien además recordó el escándalo que protagonizó cuando participó y dirigió la novela Mamá Corazón. Andrea no pudo cobrar en la Argentina debido a una investigación judicial por presunta defraudación de fondos públicos, por lo que en aquel entonces el canal le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos al igual que durante su participación en Bake Off.