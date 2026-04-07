¡Bombazo! Andrea del Boca no vuelve a Gran Hermano: "Golpe fuerte y..."

andra del boca sangre Las imágenes de la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano.

Ahora, el conductor reveló que debido a la contundencia del golpe, Andrea del Boca se quedará afuera de Gran Hermano 2026. "Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicacion médica, no continuará en la competencia", escribió en su cuenta de Instagram.

El sueldo de Andrea del Boca en Gran Hermano

Fue Ángel de Brito el primero en asegurar que Andrea del Boca estaba recibiendo el sueldo más alto en la historia de Gran Hermano Argentina y ahora se conoció la suma exacta.

En BONDI, el conductor reveló que Andrea del Boca estaría ganando casi un millón de pesos por cada día que pasa dentro de la casa más famosa del país.

andrea del boca sueldo El sueldo de Andrea del Boca en Gran Hermano.

"Andrea del Boca gana 25 millones de pesos al mes", explicó De Brito quien además recordó el escándalo que protagonizó cuando participó y dirigió la novela Mamá Corazón. Andrea no pudo cobrar en la Argentina debido a una investigación judicial por presunta defraudación de fondos públicos, por lo que en aquel entonces el canal le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos al igual que durante su participación en Bake Off.