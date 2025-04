¡Bombazo! Amalia Granata confirmó el romance oculto entre Wanda Nara y el Ogro Fabbiani

"Me lo recordó Uma (hija del Ogro) el otro día: ‘vos podrías haber sido una de las que está gritando ahí en el Chateau’”, contó divertida Amalia Granata.

Salieron a la luz mensajes, conversaciones y audios del ex cómplice de Morena Rial en los que confirma el romance de la hija de Jorge Rial con L-Gante y Wanda Nara no se quedó callada.

De acuerdo a lo que se mostró en LAM, Morena Rial habría tenido al menos un encuentro con L-Gante y hasta con su abogado Alejandro Cipolla.

Luego de que salió a la luz esta explosiva información, Wanda Nara no dudó en confirmar su amor por L-Gante dedicándole una romántica postal donde se los ve juntos y abrazados.

"Le avisan que lo extraño", escribió Wanda Nara junto a la imagen agregando una bandera de Colombia, país donde se encuentra L-Gante en este momento.

La furia de Wanda Nara con Mauro Icardi

Mauro Icardi decidió no presentarse a la audiencia de conciliación con Wanda Nara luego de que la fiscalía dictaminara una fecha de mediación en la denuncia penal que realizó la mediática contra su ex pareja tras el escándalo en el edificio Chateau Libertador.

Lejos de quedarse callada, Wanda Nara sí asistió a la mediación y fue lapidaria con la decisión de Mauro Icardi de no estar presente en la fiscalía.

Si bien no dio muchas declaraciones, al ser consultada por la ausencia de Mauro Icardi, Wanda Nara lanzó una filosa indirecta. “Yo me voy a seguir presentando. Cuando no me presento aviso el porqué”, dijo irónica.

En cuanto a Mauro Icardi, fueron sus abogados quiénes explicaron los motivos de su decisión y dispararon contra Wanda Nara. "No era obligatoria su presencia y como la señora Nara iba a venir, prefirió evitar el cruce" arrancó uno de los letrados mientras que Lara Piro redobló y trató a Wanda Nara de mala madre. "Hace más de 3 meses que no las velas ni hablar con ella. No todas las mujeres son buenas", dijo la abogada.