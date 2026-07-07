Beyoncé presentó una nueva canción y reavivó los rumores sobre su próximo álbum

Beyoncé sacó un nuevo tema: Morning Dew (Donk). Imagen: Instagram @beyonce.

La nueva canción de Beyoncé

Pero este lanzamiento tiene un motivo muy especial: la canción forma parte de la reedición por los 20 años de B'Day, el segundo álbum de estudio que salió en 2006. El disco debutó en el primer puesto del ranking Billboard 200 en Estados Unidos y también alcanzó el liderazgo en distintos mercados internacionales, convirtiéndose en uno de los trabajos más exitosos de la cantante.

B' Day fue producido por Columbia Records, Music World Entertainment y Sony Urban Music e incluye clásicos como Irreplaceable y Ring the Alarm.

La canción Morning Dew (Donk) llegó acompañada de un videoclip en blanco y negro con imágenes de archivo, como regalo para los Bey Hive, los fans de la cantante.

Por otro lado, el detalle que entusiasma a los seguidores de Beyoncé, es que muchos creen que este lanzamiento podría ser la antesala del esperado Act III. Este disco que completaría la trilogía iniciada con Renaissance y continuada con Cowboy Carter.

Por ahora, los fans de Beyoncé disfrutan de la nueva canción y esperan atentos noticias del próximo disco.