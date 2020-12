Barby Franco se operó la nariz, mostró como quedó y le dijeron de todo

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCGi7pUqAvEo%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by (@barbaritafranco21)

Fue en ese programa donde Barby reveló su nueva intervención estética. La panelista contó que se realizó un retoque en su nariz ya que no le gustaba la forma en que bajaba cuando sonreía.

Ante la sorpresiva mirada de Pampita, la morocha explicó que se trata de una pequeña inyección de ácido hialurónico que sirve para levantar la punta de su nariz y dar un aspecto más respingado.

Pampita sin embargo, confesó que no notaba el cambio y Barby reveló que varios fans le acosnejaron no realizarse el retoque. "Todo el mundo me empezó a bardear, pero no te toques la cara. Pero fue una gotita nada más", explicó.