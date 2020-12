https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIrB-O9nRWH%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta)

Feliz y para sorpresa de sus miles de fans, Barbie compartió en su cuenta de Instagram la sorprendente y romántica noticia de su compromiso con Lucas.

“ SIIIIIIIII! Hoy y siempre!”, escribió ella con una foto abrazada con su novio en una paradisíaca playa de República Dominicana. El posteo inmediatamente causo furor y recibió miles de likes y felicitaciones.

Barbie y Lucas están conviviendo desde hace algunos años y este 2020 incluso atravesaron la cuarentena juntos en la casa de Nazarena acompañados por Thyago y Santiago Camaño el actual novio de la productora.

Sin embargo los fans notaron que en las imágenes que subió la rubia a su cuenta de instagram no se la ve luciendo anillo de compromiso. Por este motivo Barbie recurrió a sus redes y publicó una selfie junto con un contundente descargo apra despejar dudas.

“Contesto por acá porque recibí muchos mensajes preguntando. El anillo me queda grande y me da miedo perderlo. Por eso, no lo uso. Ni bien lo achique, me lo verán siempre", expresó.