Así luce Mariana Nannis hoy: la foto en las calles de Marbella que se hizo viral

La foto que comprueba la nueva vida de Mariana Nannis en Marbella alejada del lujo de los 90. Todos los detalles

Por UNO
Yanina Latorre volvió a hablar de la nueva vida de Mariana Nannis en Marbella y hasta mostró una foto de la mediática en la actualidad.

Desde hace semanas, Yanina Latorre reveló el dufícil momento que está viviendo Mariana Nannis, lejos de los lujos y excentricidades que presumió en la década de los 90.

Según explicó la conductora, Mariana Nannis fue desalojada de la mansión en la que residía y ahora estaría trabajando en una parrilla. "Tiene un problema ella en no demostrar que por ahí su personaje de millonaria inventada se cayó. No es ningún problema trabajar en una parrilla. Ella tiene la oportunidad de mostrar que está distinta y no evolucionó, sigue parada en ese lugar que a mí me da patético", indicó la panelista.

Además Pepe Ochoa dio a conocer las imágenes que le tomaron a Mariana Nannis saliendo de su lugar de trabajo."El tema es así: gente que vive en Marbella, que sabe donde ella trabaja, un día saliendo de este bar una persona la encara a pedirle una foto porque la reconocieron y Mariana dijo que bajo ningún punto de vista", explicó el periodista sobre la foto que se hizo viral.

La pelea secreta de Yanina Latorre y Mariana Nannis por la tapa de una revista

ego de que Charlotte Caniggia revelara el supuesto motivo de su enemistad que sigue creciendo con el paso de los años.

Charlotte Caniggia visitó Puro Show y habló de la famosa pelea entre Yanina Latorre y Mariana Nannis sacando a la luz las verdaderas razones de su distanciamiento.

Siempre la odió a mi mamá. A Yanina el día del casamiento le prometieron ponerla en tapa de Caras o Gente pero la pusieron a mi mamá, y a ella en una ventanita chiquita”, reveló Charlotte y dijo que ese fue el inicio de la interna.

Charlotte Caniggia habl&oacute; de la pelea entre Mariana Nannis y Yanina Latorre.

Charlotte Caniggia habló de la pelea entre Mariana Nannis y Yanina Latorre.

A pesar de la guerra pública entre su mamá y Yanina Latorre, Charlotte Caniggia sorprendió a los espectadores y aseguró que se lleva bien con la conductora de SQP. “Le llevé champagne a una fiesta de una revista. Hay buena onda, no tiene problema conmigo sino con mi mamá”, agregó.

Yanina Latorre destrozó a Mariana Nannis por ningunear a Diego Latorre

Yanina Latorre hizo un descargo feroz contra Mariana Nannis donde la trató de inútil, superficial, mentirosa, mala madre y delirante entre otras cosas.

Luego de que Mariana Nannis hablará de Diego Latorre en BONDI, Yanina Latorre le respondió en Sálvese quien Pueda y defendió al ex futbolista.

"Sos un engendro asqueroso pero no físico como persona. Sos sola. En tu vida no pudiste hacer nada, más que un par de notitas riéndote de la gente pobre y humilde y mofándote de la plata que ganaba tu marido".

Yanina Latorre destroz&oacute; a Mariana Nannis.

Yanina Latorre destrozó a Mariana Nannis.

"Asumilo, Mariana, no servís para nada. No sos nada. Sos la exmujer de Caniggia, un crack del fútbol. A mi marido ni lo voy a defender, es un crack del fútbol igual que el tuyo. Te invito a conocer su carrera y sobre todo la trayectoria que tuvo en Boca. No te metas con mi marido, pedazo de inútil. En tu puta vida laburaste ni ganaste un sueldo", agregó furiosa.

