mariana nannis calle marbella Así luce Mariana Nannis hoy: la foto en las calles de Marbella que se hizo viral.

Además Pepe Ochoa dio a conocer las imágenes que le tomaron a Mariana Nannis saliendo de su lugar de trabajo."El tema es así: gente que vive en Marbella, que sabe donde ella trabaja, un día saliendo de este bar una persona la encara a pedirle una foto porque la reconocieron y Mariana dijo que bajo ningún punto de vista", explicó el periodista sobre la foto que se hizo viral.

La pelea secreta de Yanina Latorre y Mariana Nannis por la tapa de una revista

ego de que Charlotte Caniggia revelara el supuesto motivo de su enemistad que sigue creciendo con el paso de los años.

Charlotte Caniggia visitó Puro Show y habló de la famosa pelea entre Yanina Latorre y Mariana Nannis sacando a la luz las verdaderas razones de su distanciamiento.

“Siempre la odió a mi mamá. A Yanina el día del casamiento le prometieron ponerla en tapa de Caras o Gente pero la pusieron a mi mamá, y a ella en una ventanita chiquita”, reveló Charlotte y dijo que ese fue el inicio de la interna.

charlotte caniggia yanina mariana Charlotte Caniggia habló de la pelea entre Mariana Nannis y Yanina Latorre.

A pesar de la guerra pública entre su mamá y Yanina Latorre, Charlotte Caniggia sorprendió a los espectadores y aseguró que se lleva bien con la conductora de SQP. “Le llevé champagne a una fiesta de una revista. Hay buena onda, no tiene problema conmigo sino con mi mamá”, agregó.

Yanina Latorre destrozó a Mariana Nannis por ningunear a Diego Latorre

Yanina Latorre hizo un descargo feroz contra Mariana Nannis donde la trató de inútil, superficial, mentirosa, mala madre y delirante entre otras cosas.

Luego de que Mariana Nannis hablará de Diego Latorre en BONDI, Yanina Latorre le respondió en Sálvese quien Pueda y defendió al ex futbolista.

"Sos un engendro asqueroso pero no físico como persona. Sos sola. En tu vida no pudiste hacer nada, más que un par de notitas riéndote de la gente pobre y humilde y mofándote de la plata que ganaba tu marido".

yanina latorre mariana nannis inutil.jpg Yanina Latorre destrozó a Mariana Nannis.

"Asumilo, Mariana, no servís para nada. No sos nada. Sos la exmujer de Caniggia, un crack del fútbol. A mi marido ni lo voy a defender, es un crack del fútbol igual que el tuyo. Te invito a conocer su carrera y sobre todo la trayectoria que tuvo en Boca. No te metas con mi marido, pedazo de inútil. En tu puta vida laburaste ni ganaste un sueldo", agregó furiosa.