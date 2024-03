Así es como Karina Jelinek confirma que sabe lucir el hilo dental Barbiecore XXS y paraliza Miami

karina jelinek hilo dental (2).jpg

Ahora, los portales estallaron con nuevas fotos de la mediática, paseando por la playa, esta vez mostrando cómo lleva la tendencia Barbiecore a otro nivel, con una bikini XXS de lo más femenina y atrevida.

Para su tarde a puro sol, Karina Jelinek resaltó sus curvas con un modelo color rosa empolvado con detalles de transparencias y bordados de lentejuela en el corpiño. Con aires boho chic, la diosa combinó su micro bikini con paero animal print y bandana en la cabeza logrando un combo explosivo.

KARINA JELINEK BIKINI BARBIECORE MIAMI.jpg Así es como Karina Jelinek confirma que sabe cómo lucir el hilo dental Barbiecore XXS y paraliza Miami.

Karina Jelinek la reina de las transparencias de red

Una vez más, Karina Jelinek disfrutó de las paradisíacas playas de Tulum, mostrando como luce las transparencias de red tejidas, una de las tendencias infaltables de verano.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Turquía, Wanda Nara se suma al estilo mob wife y paraliza la tendencia: leopardo y más

La top apostó por las transparencias de res llevándolas en un pantaloncito off-white ultra revelador al que le dio toques cowboy con su cinturón de cuero.

karina jelinek pantalon de red.jpg Desdela playa, Karina Jelinek es la reina de las transparencias de red cowboy.

Desde la orilla, Karina Jelinek cautivó con su atuendo y lomazo, dejando a la vista su tonificado abdomen con un crop top al ras y underboob a la vista.

Karina Jelinek fan del cowboy

Ahora, Karina Jelinek protagonizó una producción para la revista Gente y desde las playas de José Ignacio en Punta del Este mostró cómo luce la tendencia cowboy.

TE PUEDE INTERESAR: Flavia Palmiero lanza su propia colección de camperas: puffers, cuero y más

Siempre fashionista, Karina no quedó afuera del estilo de inspiración vaquera llevándolo de la forma más sexy y femenina co un vestido extra large.

karina jelinek cowboy transparencias.jpg Karina Jelinek decreta que así se lleva el estilo cowboy: ultra transparencias y más.

Aprovechando el atardecer, Karina Jelinek eligió un diseño de transparencias vaporosas con escotazo y para el toque cowboy agregó sombrero logrando un combo impactante.

Karina Jelinek fan del corporate core

Karina Jelinek fue de las primeras en sumarse al corporate core, el estilo infaltable de esta temporada otoño invierno 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Ester Expósito se suma al coquette y paraliza la tendencia furor del 2024

karina jelinek corporate core.jpg Karina Jelinek la primera en paralizar el corporate core con su ultra look.

Karina Jelinek se sumó a la tendencia inspirada en los looks de oficina, llevándola en un conjunto sastrero de lo más chic.

La modelo arrasó con su blazer a rayas extra large, pantalón de vestir con tiro ultra bajo, crop top blanco y gargantilla de cuero anudada como accesorio.

karina jelinek corporate core 2.jpg

Karina Jelinek paraliza Punta con su look total black

Karina no para de viajar por los destinos más exclusivos del mundo y como no podía ser de otra manera, Punta del Este no quedó afuera de su lista eligiendola para sis vacaciones de verano.

Al igual que famosas como Valeria Mazza, Zaira Nara, Pampita, entre otras, Karina Jelinek eligió Punta para recibir el 2024 a pura playa, sol, eventos exclusivos y fiestas como el show de David Guetta.

TE PUEDE INTERESAR: Desde las playas de Miami, la China Suárez se suma a la ultra colaless furor: bicolor, cavada y más

karina jelinek punta del este.avif Desde Punta, Karina Jelinek se suma al ultra total black y paraliza el verano: látex, underboob y más.

La top asistió a la presentación del DJ acompañada por su novia Flor Parise y se robó todas las miradas con su jugadísimo look total black, marcando hasta el último centímetro de su figura.

Siempre sexy, Karina Jelinek fue por todo con unos pantalones de látex ultra ceñidos, crop top al tono con underboob a la vista, accesorios "westerncore" y campera de jean como frutilla del postre logrando un resultado final explosivo.

karina jelinel punta.avif Desde Punta, Karina Jelinek se suma al ultra total black y paraliza el verano: látex, underboob y más.

TE PUEDE INTERESAR: Alejandra Maglietti se suma al taparrabos ultra XXS Barbiecore y paraliza el verano

Karina Jelinek cautiva con sus bikinis

Hace algunas semanas, la top viajó a Ibiza y desde allí causó sensación presumiendo los modelos de trajes de baño más osados y sensuales.

En una de las tantas fotos que subió, Karina Jelinek se la jugó llevando una micro-bikini con bombacha taparrabos XXS extra pequeña que modeló desde la playa combinándola con un pañuelo bandana súper chic.

►TE PUEDE INTERESAR: Ultra XXS, shiny y al ras, Florencia Peña paraliza la temporada con el vestidito más audaz

karina jelinek taparrabos.jpg

Además, Karina Jelinek adelantó otro de los modelos de trajes de baño que arrasarán esta primavera verano 2023/2024: las enterizas con recortes, aberturas y escotazo extra large.

►TE PUEDE INTERESAR: La enteriza ultra audaz de Cinthia Fernández paraliza la primavera: de cuero, ceñida y más

karina jelinek enteriza flores 2.jfif La enteriza ultra audaz de Karina Jelinek paraliza Ibiza: aberturas, print floral y más.

De lo más glamorosa, Karina Jelinek se la jugó con una enteriza con estampado floral en diferentes tonos de rosa, marcando hasta el último centímetro de su lomazo demostrando que a sus 42 años está más fabulosa y sexy que nunca.

►TE PUEDE INTERESAR: Las mega transparencias de encaje de Sol Pérez paralizan la siesta

karina jelinek enteriza floral.jfif La enteriza ultra audaz de Karina Jelinek paraliza Ibiza: aberturas, print floral y más.

Karina Jelinek la reina de los recortes

Siempre sensual y atrevida, Karina Jelinek se ha convertido en toda una precusora de tendencias, y los diseños con recortes y aberturas no fueron la excepción.

La modelo causó sensación siendo una de las primeras en llevar una ultra mini estilo pareo con aberturas lateras en su cadera que incluso lució sin ropa interior.

karina jelinek mini pareo.jpg Sin ropa interior, Karina Jelinek sale de fiesta en mini pareo con recortes y causa impacto.

Como si no fuera suficiente, Karina Jelinek combinó su ultra mini con un crop top al tono y hasta dejó su underboob a la vista.

Karina Jelinek la reina de los recortes

De fiesta en Ibiza, Karina Jelinek presumió su lomazo con un diseño negro de látex repleto de aberturas laterales dejando muchísima piel a la vista.

karina jelinek aberturas.jpg

Karina Jelinek reina de las transparencias

Karina no se quedó afuera de las transparencias, una de las tendencias más candentes y reveladoras de la temporada primavera-verano 2023/2024.

La modelo no solo se sumó a este estilo audaz sino que lo llevó a otro nivel reciclando y customizando un crop top de mangas negras ultra transparente con explosivos detalles en su escote.

karina jelinek top transparencias 2.jpg Karina Jelinek recicla el topcito de transparencias más brutal y sus estrellitas shiny paralizan la primavera.

Sin anestesia, Karina Jelinek cubrió sus lolas con estrellas shiny color plateadas. Dejando su abdomen a la vista, la diosa combinó su crop con pantaloncitos de jean de tiro ultra bajo y el resultado final fue un combo demencial.

►TE PUEDE INTERESAR: Sin brassier, Emilia Attias se muestra en transparencias como ninguna y paraliza París