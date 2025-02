Aseguran que la China Suárez y Gonzalo Heredia se encontraban en la casa de Benjamín Vicuña

Fue Juli Argenta, nueva angelita de LAM quien agregó información revelando dónde habrían sido los encuentros de la pareja. "No sé si vos tenés la misma información Yani, pero dicen que a Benjamín Vicuña le habría dolido mucho esa situación porque eran todos compañeros de elenco y fue en la casa de él”. “Yo te hablo en potencial porque a mí no me consta. Lo escuché de 200 personas, obvio. Yo lo lamento mucho por ellos, pero estaba en todos lados”, cerró Yanina Latorre.

china suarez gonzaloheredia yanina latorre.jpg Aseguran que la China Suárez y Gonzalo Heredia se veían en la casa de Benjamín Vicuña.

Las fotos de la China Suárez usando la ropa de Wanda Nara en su viaje con Mauro Icardi

Yanina Latorre quien mandó al frente a la China Suárez confirmando que la actriz usó la ropa de Wanda Nara en su paso por Milán.

La China Suárez eligió un llamativo tapado de piel con forma de Kuromi el personaje antagonista de la famosa Hello Kitty. La nipona no da puntada sin hilo", expuso Yanina Latorre. "Este personaje es una versión 'oscura' o traviesa de Hello Kitty. Es rebelde, sarcástico, pero encantador. Es el opuesto de Hello Kitty... Me vuelvo locaaaa. Si usaran la cabeza para cosas productivas", siguió.

china suarez usando ropa wanda.webp

“La batita es de Wanda, ¿entendes? Es el vuelto a la foto de L-Gante en el baño de Milán con los perfumes de Mauro. Icardi despechado ok, pero la China que se presta a esto es muy fondo de olla”, cerró Yanina Latorre provocando una catarata de reacciones en las redes.