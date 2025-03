Aseguran que Jesica Cirio engañó a Insaurralde con Elías Piccirillo.

“Ella le decía a Insaurralde que se quería ir al mundial y Martin le decía que no podía porque estaba en campaña. Y encontró uno que la llevó y se fue con Piccirillo al mundial”, agregó.

Cómo celebró Jesica Cirio sus 40 años, las fotos que muestran todo

Jesica Cirio cumplió 40 años y, a pesar de la polémica situación que está viviendo, compartió en sus redes postales de su festejo.

Luego de varios días de silencio en su cuenta de instagram, Jesica Cirio volvió de a poco a publicar contenido y el día de su cumpleaños no fue la excepción.

Jesica Cirio arrancó sus 40 años junto a su hija Chloe quien la sorprendió con un desayuno y regalos como mostró en un video de lo más emocionada.

Al anochecer, Jesica Cirio optó por una pequeña celebración junto a sus amigas íntimas. La top sopló las velitas rodeada por su team y la notable ausencia de Elías Piccirillo.

El descargo de Jesica Cirio en redes tras la confirmación de su separación

Jesica Cirio confirmó su sepración y revolucionó a sus seguidores al repostear un llamativo párrafo que haría alusión a su situación actual.

"El respeto no se pide, se da. La lealtad no se exige, se demuestra. Hay cosas que, si tienes que mendigarlas, simplemente no valen la pena. Porque cuando algo es real, no necesitas perseguirlo, justificarlo ni convencer a nadie de su importancia", arranca el descargo de Jesica Cirio.

"Lo que es para ti llega con intención, con claridad y con ganas de quedarse. Lo demás, por mucho que duela, es mejor dejarlo ir", termina lo que podría estar dedicado a su ex Elías Piccirillo.

Jesica Cirio va contra el ex socio de Piccirillo

Cora de Barbieri se comunicó con Jesica Cirio quien no quiso salir al aire pero sí mandó un audio expresando su indignación. "Hola, ¿cómo están? Se imaginarán que no estoy pasando por los mejores días, pero sigo para adelante", arranca el audio.

Además, Jesica Cirio confirmó que iniciará acciones contra Francisco José Huaque. "Más que nada quiero que todo esto se aclare. Y esta persona que decidió pararse en frente de una cámara y decir todas las cosas que dijo, falsas...", dijo.

"Lamentablemente tuvo que tomar la decisión de tomar acciones legales, porque no puedo permitir que salga a decir todas estas barbaridades, siendo que no son así", agregó mandando la carta de documento que le llegará al empresario.