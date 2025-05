Aseguran que el Chato Prada engañó a Lourdes Sánchez con famosa panelista

pousso chato prada.jpg Aseguran que el Chato Prada también engañó a Lourdes Sánchez con famosa panelista de América.

"Cuando dijeron que tenía amante el Chato, que era una modelo, hasta ni siquiera me molestó", arrancó Lourdes. "Hablaban de Josefina Pouso en un momento", redobló Ángel de Brito. "También, sí... Ni me da escribirle. Me llegaron miles de mensajes y no... Nosotros tenemos una relación muy sincera. Nos contamos todo, hablamos de todo y es la manera que encontramos de llevarnos bien y estar hace tantos años juntos", cerró.

Habló el amante de Lourdes Sánchez y explotó todo: "Hemos..."

En medio de todas las repercusiones por esta noticia, Ramón Vegas se comunicó con Kenny Palacios y mostraron la convesación en LAM donde el empresario niega todas las versiones.

"Nos conocemos, nos llevamos muy bien, ella trabajó con nosotros, hemos salido muchas veces de fiesta, cuando ha venido con Fabián, tenemos todos una relación buena de amistad y cordial", detalló. "Tu sabes que yo tengo aquí mi vida, tengo mi pareja y tengo todo y no existe ningún círculo amoroso con ella. Es rotundamente falso", aseguró Ramón.

Wanda Nara involucrada en la infidelidad de Lourdes Sánchez al Chato Prada

Wanda Nara volvió a ser noticia, esta vez siendo relacionada con la explosiva infidelidad de Lourdes Sánchez a el Chato Prada con un hombre en México.

Las redes estallaron cuando se comprobó que Wanda Nara es una de las pocas famosas que sigue en Instagram a Ramón Vegas lo que generó toda una ola de sospechas y reacciones.