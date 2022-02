¡Ardió Troya! Ricardo Montaner furioso por el escándalo de Marlene y Stefi Roitman

marlene stefi 5.jpg

"Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión”, contaba el periodista Juan Echegoyen en Emparejados, el nuevo programa de Sabrina Rojas y el Tucu López.

“Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”, aseveraba el panelista luego de que Marlene apareciera luciendo una blusa blanca para el casamiento de su hijo.

El sospechoso mensaje de Stefi Roitman

Si bien la misma Marlene Montanerdesmintió los rumores, Stefi publicó un llamativo mensaje en su cuenta de Twitter que hizo resurgir las especulaciones.

stefi tuit.webp

La rubia que regreso al país sin la compañía de Ricky Montaner escribió una frase que varias fuentes aseguran que estaría dedicada a su suegra.

“Las mujeres más fuertes son las que se ayudan entre sí”, posteó Stefi.

La furia de Ricardo Montaner

Ahora, Ricardo Montaner se metió en el tema y lanzó un furioso mensaje luego de ver la noticia de la supuesta pelea de Stefi Roitman y Marlene Montaner en los portales.

Sin pelos en la lengua, el cantante defendió a su mujer y habló muy bien de Stefi.

"Stef es una hija entrañable y Marlene una madre amorosa y dedicada a hacer que nuestra familia sea mejor cada día", escribió enojado no tuvo problema en arrobar al medio para que supieran lo que pensaba.