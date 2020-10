Alex Caniggia: "Mejor sigo en mi mansión millonario y contento"

"A millones de mis fans les cuento... al Cantando no voy más. Me ausento. A la envidia y falta de respeto yo la ahuyento. Mejor sigo en mi mansión millonario y contento", señaló Alex casi rapeando.

Cuando Ángel de Brito le consultó por qué quería renunciar, el hermano de Charlotte dijo que no quiere que el jurado se ponga en contra suyo y mencionó su pelea con Mediavilla.

“Me jode que canto re bien y el hombre este mayor me pone un puntaje porque me tiene bronca. No me pone un puntaje por si canto bien o mal. Si canto mal, para el orto, poneme un cero. Si canto bien y la rompo poneme buen puntaje. Vi a cada uno que canta para el terrible desastre y le ponen 8”, indicó.

Caniggia reiteró en varias ocasiones que su decisión era renunciar, pero al ver a su representante lo puso en duda. Horas después de la emisión de "LAM" lo confirmó ante su público.