Afirman que Mauro Icardi vuelve al país para destruir a Wanda Nara: "Va a..."

"Uno de los motivos por los cuales Mauro Icardi vuelve al país es porque tiene decidido hablar en los medios”, siguió aunque se desconoce dónde y con quién estaría dispuesto a romper el silencio.

Cuánto salió el nuevo tatuaje de Mauro Icardi

Semanas antes, Mauro Icardi explotó las redes sociales confirmando la transformación del tatuaje de su brazo con la cara de Wanda Nara.

Como no podía ser de otra manera, la China Suárez fue la primera en presumir el resultado con una foto posando con Mauro Icardi en la noche de Estambul.

Mauro Icardi además compartió fotos y videos mostrando su nuevo diseño de lobo que según reveló el panelista Martín Salwe habría salido más de 17 mil euros.

china suarez mauro icardi tatuaje El precio que pagó Mauro Icardi para borrarse a Wanda Nara.

Mauro Icardi y la China Suárez quieren celebrar su amor

Además de presumir su enamoramiento en las redes, Mauro Icardi y la China Suárez quieren festejar su amor con un evento para sus seres queridos.

Según revelaron en el Diario de Mariana, la pareja haría la fiesta en Argentina. “Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida...", explicó Guido Zaffora sobre la celebración que tendría lugar en el Four Seasons.