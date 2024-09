A sus 49 años, Florencia Peña se suma a los pantaloncitos ultra XS: transparencias y más

A sus 49 años, Florencia Peña marcó sus curvas con sus pantalones súper ceñidos redoblando la apuesta con su bralette de transparencias.

florencia peña transparencias encaje.jpg A sus 49 años, Florencia Peña se suma a los pataloncitos ultra XS: transparencias y más.

Como si fuera un ángel de Victorias Secret, Florencia Peña lució un crop top en clave bralette con transparencias nude y negras, ideales para esta primavera.

Florencia Peña reina del sporty chic en New York

Florencia Peña se tomó unos días de vacaciones y viajó a Estados Unidos. Desde las calles de New York, Florencia Peña volvió a marcar tendencia apostando por el estilo sporty chic, furor de la temporada primavera verano 2025.

florencia peña new york.jpg Desde New York, Florencia Peña confirma que es la reina del sporty chic y anticipa la primavera.

Siguiendo los pasos de celebs como Wanda Nara que es fanática de esta tendencia, Florencia Peña se lució con sus pantalones deportivos y calzas XS.

Sexy pero súper canchera, Florencia Peña incluso se animó a lucir un jumpsuit mega XS y ceñida, marcando su figura. Divertida, llevó half buns como peinado y causó sensación.

florencia peña looks new york.jpg Desde New York, Florencia Peña confirma que es la reina del sporty chic y anticipa la primavera.

Florencia peña fan del calzoncillo a la vista

Como siempre, fue la misma Florencia Peña quien compartió fotos y videos de su encuentro con el conductor aunque fue su atuendo el que provocó todo un terremoto.

florencia peña calzoncillo.jpg A sus 49 años, Florencia Peña se suma al tanga a la vista en clave calzoncillito off-white y anticipa la priamvera.

Para su gran vuelta, Florencia Peña se la jugó eligiendo la tendencia sensación de la ropa interior a la vista, esta vez en clave calzoncillito off-white.

Florencia Peña lució unos jeans ultra bajos dejando ver sus bóxer y, fue por más, combinándolo con un corset de inspiración coquette con detalles de transparencias de encaje en el escote.

florencia peña hilo dental a la vista.jpg A sus 49 años, Florencia Peña se suma al tanga a la vista en clave calzoncillito off-white y anticipa la priamvera.

Florencia Peña revoluciona Salta

Florencia Peña se tomó unos días de descanso en su mansión de Salta.

Aprovechando el buen clima y el paisaje salteño, Florencia Peña no dudó en salir de paseo para continuar con su rutina fitnnes causando sensación con su look sporty.

Para su caminata, Florencia Peña siguió los pasos de famosas fashonistas como Luisana Lopilato y Jesica Cirio y se sumó al furor del rosa empolvado, color infaltable de la primavera.

florencia peña calzas rosa.jpg Desde Salta, Florencia Peña se suma a las calzas XS en clave rosa empolvado al ras y anticipa la primavera.

Dueña de un lomazo impactante, Florencia Peña lo llevó en un conjunto de calzas ultra XS ceñidas al ras y corpiño deportivo al tono marcando su silueta.

Florencia Peña reina del animal print

Florencia hizo un repaso por los mejores looks que lució durante su trabajo como jurado de Got Talent Argentina demostrando que no hay tendencia a la que no se anime.

Como no podía ser de otra manera, el animal print no quedó afuera de sus atuendos aportándole siempre su propio toque audaz y explosivo.

florencia peña animal print.jpg A sus 49 años, Florencia Peña confirma que es la reina del animal print en clave ultra XS, ceñido y catsuit.

Florencia Peña no solo lució el animal print sino que lo hizo con un catsuit de leopardo ultra XS ceñido al máximo marcando hasta su última curva.

Florencia Peña incluyó entre sus favoritos uno de sus mini vestidos ultra XS más jugado combinado escotazo, piernas y mucha piel.

FLORENCIA PEÑA TRANSPARENCIAS AL RAS.jfif A sus 49 años, Florencia Peña se suma a las transparencias en clave shiny XS, al ras y ultra nude.

Florencia Peña reina de las transparencias neón

En medio del éxito de "La Isla de las tentaciones", el reality de parejas que conducire por Amazon Prime junto a Benjamín Vicuña, Florencia Peña compartió más fotos de sus días en México.

Como no podía ser de otra manera, Florencia Peña fue por todo lo alto para los outfits que llevó en las grabaciones y su última imagen lo confirma.

florencia peña transparencias neon.jfif Desde Yucatán, Florencia Peña confirma que es la reina de las transparencias: neón, ceñidas y más.

Desde la playa, Florencia Peña se sumó a la tendencia de las transparencias, llevándolas en un vestido de red en clave neón súper llamativo. Siempre sensual, Florencia incluso dejó su colaless a la vista.

Florencia Peña paraliza Yucatán

Aprovechando el clima tropical, Florencia Peña no dudó en imponer tendencia desde allí, apostando por el color y los prints más llamativos.

florencia peña vestido XS.jfif Desde Yucatán, Florencia Peña marca tendencia en clave XS floral al ras y anticipa la primavera.

Marcando su silueta a la perfección, Florencia Peña cautivó a sus followers luciendo un mini vestido ultra XS al ras color verde esmeralda y escotazo strapless ideal para los aros XL que llevó com accesorios.

Florencia Peña tapa de Caras

Florencia habló de su vida personal y se robó las miradas con sus looks.

Desde las playas de Playa del Carmen donde grabaron el reality, Florencia Peña volvió a confirmar que sabe cómo lucir la tendencia sensación de las transparencias de red, infaltables del próximo verano.

florencia peña transparencias caribe.jpg A sus 49 años Florencia Peña se suma a las transparencias de red en clave Barbiecore y paraliza las playas del Caribe.

Florencia Peña llevó las transparencias de red de forma súper sexy con un sensual conjunto de pollera tubo ceñida y crop top de corpiño anudado color rosa de inspiración Barbiecore.

