florencia de la v total denim.jfif A sus 49 años, Florencia de la V confirma que es la reina del total denim en clave XS, ceñido y más.

Como no podía ser de otra manera, el off-white estrella indiscutida de la temporada primavera verano no quedo afuera de sus looks.

florencia de la v off white.jpg A sus 49 años, Florencia de la V se suma mini vestido ultra XS ceñido y paraliza la primavera.

Días antes, Florencia de la V cerró la semana súper sexy y lució el off-white en un mini vestido ultra XS al ras de escote strapless e inspiración dosmilera súper ceñido.

Florencia de la V se suma al safari

Tras sorprender con un desfile de outfits llenos de print, Florencia de la V decidió cerrar el viernes apostando por el siempre icónico estilo safari.

florencia de la v vestido safari.jfif A sus 49 años, Florencia de la V deslumbra con su look safari ultra XS y paraliza la primavera.

Florencia de la V llevó la tendencia safari en un mini vestido XS de inspiración camisera color bordó, destacando sus impactantes piernas y cerrándolo con collares de inspiración boho chic.

Días antes, Florencia de la V aprovechó el inicio oficial de la primavera llevando uno de los print sensación de la temporada: las flores. Al mejor estilo Thalía, arrasó con un vestido de transparencias con vuelos y atrevido tajo profundo dejando su pierna al descubierto.

florencia de la v transparencias florales.jpg A sus 49 años, Florencia de la V confirma que es la reina de las transparencias florales ultra al ras.

Florencia de la V reina del rosa

Además, Florencia de la V también se sumó al rosa empolvado, otro de los infatables. La top cautivó con un conjunto monocromático con detalle de plumas súper femenino.

florencia de la v rosa empolvado.jpg A sus 49 años, Florencia de la V se suma al rosa empolvado y paraliza la primavera.

Florencia de la V reina de las transparencias

Dias antes, Florencia de la V presumió su faceta más glam en el piso de Intrusos sorprendiendo con una falda de transparencias deslumbrante. Florencia marcó su silueta con un diseño ultra XS tubo mega ceñido con detalles shiny metalizados en plata y dorado y culotte a la vista.

FLROENCIA DE LA V TRANSPARENCIAS SHINY.jpg A sus 49 años, Florencia de la V lleva transparencias ultra XS atigradas y paraliza la primavera.

Florencia de la V reina del XS

Ahora, Florencia de la V mostró postales de su paseo en yate por las cristalinas aguas del Caribe, robándose los elogios con su outfit monocromático.

florencia de la v shorts aruba.jpg Desde un yate, Florencia de la V confirma que es la reina de los shorts ultra XS en clave empolvados.

Para su tarde de yate, Florencia de la V eligió un conjunto de shorts ultra XS con camisa anudada color lila empolvado de lino, el género del verano.

Además, Florencia de la V volvió a confirmar su amor por los estampados florales, con un vestido solera off-white con flores chocolate ultra chic y femenino.

florencia de la v print floral caribe.jpg Desde Aruba, Florencia de la V se suma al print floral: vestido al ras, tajo profundo y off-white.

Florencia de la V reina del animal print

Florencia brilló usando las paradisíacas playas del Caribe como pasarela perfecta para llevar los ouftis playeros más glamorosos, Florencia de la V confirmó que es la reina del animal print.

florencia de la v animal print aruba.jpg Desde el Caribe, Florencia de la V se suma al animal print en clave enteriza cavada y anticipa el verano.

En esta oportunidad, Florencia de la V fue por todo combinando el animal print en dos estampados atigrado y el clásico leopardo.

Florencia de la V se la jugó luciendo una enteriza ultra cavada de leopardo con un vestido camsisero de inspiración atigrada en blanco y negro, ideal para llevar sobre el traje de baño.

florencia de la v aruba animal print.jpg Desde el Caribe, Florencia de la V se suma al animal print en clave enteriza cavada y anticipa el verano.

Florencia de la V reina de las transparencias off-white

Anticipando el verano 2025, Florencia de la V no deja de llevar las tendencias que serán infaltables y, las transparencias en clave off-white no fueron la excepción.

FLORENCIA DE LA V TRANSPARENCIAS ARUBA.jpg Florencia de la V se suma a las transparencias en clave off-white, XS, al ras y paraliza Aruba.

Florencia de la V siguió los pasos de celebs como Pampita y Cami Homs y llevó el off white en un conjunto de shorts ultra XS y blusa a tono súper femenino.

Además,Florencia de la V se la jugó luciendo el mini vestido ultra XS playero, ideal para llevar sobre el traje de baño. Eligió un modelo de lino al ras color gris, con escote en V y pashmina de lino al tono. La conductora desfilo por la orilla y cautivó.

florencia de la v vestido aruba.jpg Desde Aruba, Florencia de la V es la reina del mini vestido XS playero al ras tendencia del verano.

Florencia de la V se suma a la enteriza ultra XS

Fashionista imparable, Florencia de la V no dudó mostrar su lomazo sumándose al furor de los trajes de baños enterizos, favoritos de celebs como Flavia Palmiero, Pampita, entre otras.

florencia de la v enteriza aruba.jfif Desde Aruba, Florencia de la V confirma que es la reina de la enteriza ultra cavada al ras boho chic.

Diosa total, Florencia de la V eligió una enteriza ultra cavada XS con detalles en el escote XL. Súper boho chic, la top combinó su enteriza con kimono estampado y arrasó.

Florencia de la V se la juega con sus shorts

Florencia de la V cautivó con look ultra XS más chic desde el desfile de Heidiclair.

Al igual que famosas como Pampita, Florencia de la V dijo presente en la presentación de la colección primavera verano 2025 de la marca de la que es fanática.

Como toda una it girl, Florencia de la V formó parte de la front row del desfile al que asistió vestida por un conjunto de la maison total cuero.

flroencia de la v shorts XS.jpg A sus 49 años, Florencia de la V lleva shorts ultra XS al ras con cierre al medio y anticipa la primavera.

Florencia de la V se la jugo con shorts ultra XS al ras de cuero con atrevido cierre combinado con chaleco al tono logrando efecto catsuit. La conductora agregó accesorios en clave animal print de leopardo y arrasó.

