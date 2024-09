A sus 46 años, Pampita protagonizó la campaña de una reconocida marca de lencería posando con la tendencia más sexy: las transparencias.

pampita bodysuit transparencias.jpg A sus 46 años, Pampita se suma a las transparencias en clave enteriza cavada y ceñida.

Pampita presumió su lomazo tonificado con un bodysuit de inspiración enteriza ultra cavada, XS, y ceñida con transparencias de encaje coquette, imposible de pasar desapercibido.

Pampita diosa en los Martín Fierro

Una vez más, Pampita dio cátedra de estilo y sofisticación mostrando su faceta más glamorosa con un impactante vestido color rosa empolvado, el color estrella de la primavera.

Pampita se robó todas las miradas con su diseño y hasta se animó a estrenar nuevo corte de pelo debutando flequillo, otra de las tendencias de la temporada.

pampita martin fierro.png Desde los Martín Fierro, Pampita confirma que es la reina del rosa empolvado furor y anticipa la primavera.

Dejando su vestid como protagonista, Pampita optó por llevar pulsera de brillantes y anillo como accesorio y resaltó sus labios con un rojo furioso, ideal para hacer contraste con el rosa de su diseño.

Pampita paraliza México

donde llegó tras su paso por Ibiza y Madrid. La top está dando un explosivo anticipo de los infaltables de la próxima temporada.

Luego de su impactante visita a las pirámidas de Teotihuacán, Pampita fue invitada a una de las galas más exclusivas de la noche mexicana y se lució con su look más sofisticado.

pampita vestido df recortes.jpg Desde DF, Pampita confirma que es la reina de los recortes en clave XL, ultra shiny y ceñidos.

Para la ocasión, Pampita no dudó en jugársela por la tendencia de los recortes y cut-outs llevándolos en su glamoroso vestido negro, con detalles shiny metalizados y atrevido tajo profundo en la pierna.

Días antes, Pampita visitó las famosas pirámides de Teotihuacán y para la impactante excursión sorprendió con su look off-white. Una vez más, la modelo fue por todo eligiendo las tendencias de red off-white llevándolas en un vestido con efecto tanga a la vista de lo más sexy.

TE PUEDE INTERESAR: A sus 49 años, Florencia Peña confirma que es la reina del animal print en clave ultra XS, ceñido y catsuit

pampita teotihuacan.jpg Desde Teotihuacán, Pampita se suma al hilo dental a la vista en clave transparencias off-white.

Pampita paraliza México con sus looks

Pampita no dudó en recorrer la ciudad y visitó la famosa casa en la que vivieron Frida Kahlo y Diego Rivera. Para la ocasión, volvió a elegir la tendencia boho chic, favorita de sus días en Ibiza, luciendo una camisola extra large off-white con bordado de flores.

pampita frida kahlo.webp Desde México, Pampita confirma que es la reina del boho chic en clave off-white, print floral y más.

Días entes, Pampita anticipó la tendencia primavera verano 2025 con un modelo animal print, estampado estrella del momento, en un vestido en clave lencero con audaces detalles de transparencias de encaje en el escote y en la espalda.

pampita vestido animal prnt.jfif

Pampita reina del off-white

Convertida en una trensetter indiscutida, Pampita usa sus viajes para mostrar los estilos infaltables de cada temporada ahora mostrando cómo lucir el off-white esta primavera verano.

pampita madrid.jpg

Siguiendo con sus outfits de inspiración boho chic, Pampita llevó el off-white en un vestido lencero con detalles de encaje en el escote y la espalda, ideal para presumir su bronceado europeo.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Buzios, Sabrina Rojas se suma al hilo dental en clave XS: transparencias, off-white y más.

pampita off-white madrid.jpg

Además, Pampita se sumó al furor del animal print en una maxi falda de leopardo combinándola con body negro ultra ceñido. En cuanto a los accesorios, Pampita fue por el golden con cadenas doradas, gafas de sol XL y sandalias color nude, otra de las imprescindibles del 2025.

pampita madrid.jpg Desde Madrid, Pampita se suma al animal print y anticipa la primavera: extra large, golden y más.

Pampita reina de los vestidos XS

Desde Ibiza la top está usando cada una de sus salidas y paseos para imponer tendencia y adelantar los estilos que serán sensación esta temporada.

Aprovechando el calor y las altas temperaturas, Pampita ha confirmado su amor por los mini vestidos XS de inspiración lencera, ideales para el verano.

PAMPITA VESTIDO XS FLORAL.jpg Desde Ibiza, Pampita marca tendencia y anticipa la primavera: vestido al ras, floral y ultra XS.

En esta oportunidad, Pampita paseó por las calles de Ibiza y llevó un mini vestido XS offwhite con print floral de colores, el estampado infaltable del 2025.

Siempre sexy, Pampita no solo eligió un vestido súper corto sino también con sensuales detalles de transparencias de encaje en espalda y escote.

PAMPITA FLORAL IBIZA.jpg Desde Ibiza, Pampita marca tendencia y anticipa la primavera: vestido al ras, floral y ultra XS.

Pampita reina de las transparencias

Como no podía ser de otra manera, la tendencia furor de las transparencias no quedaron afuera de las elecciones fashionistas de Pampita.

Siempre chic, Pampita no solo se sumó a las transparencias sino que las elevó a otro nivel con su maxi vestido de mangas largas y detalles shiny.

pampita transparencias ibiza.jfif Desde Ibiza, Pampita confirma que es la reina de las transparencias en clave animal print y paraliza el verano europeo.

De lo mpas glam, Pampita se la jugó por un diseño negro en el que incluyó animal print con llamativos apliques y bordados de leopardo.

Pampita reina de look lencero

pampita vestido XS.webp Desde Ibiza, Pampita marca tendencia y anticipa la primavera: vestido al ras, lencero y ultra XS.

Ahora, Pampita se robó todos los elogios mostrando cómo lucir la tendencia lencera favorita de celebs como Flavia Palmiero, entre otras. La top la llevó en un mini vestido al ras ultra XS con detalles de encaje y espalda al descubierto.

Como no podía ser de otra manera, los looks de inspiración cowboy no se quedaron afuera como lo demostró con sus shorts de jean ultra XS con flecos y detalles shiny a tono con los de su crop top de escote halter.

pampita shorts ibiza.jfif A sus 46 años, Pampita confirma que es la reina del cowboy en clave shorts XS al ras desde el verano europeo.

