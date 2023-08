sabrina rojas top 1.webp A Sabrina Rojas se le vio a través de su top y aniquiló la foto del Bailando 2023.

Al igual que famosas como Romina Malaspina, Lourdes Sanchéz, Coti Romero, entre otras, Sabrina Rojas también eligió la tendencia shiny para su look llevando un top dorado de espejos de lo más atrevido.

Dejando a la vista parte de su sideboob, Sabrina Rojas fue de las más sensuales y glam combinando su golden top con un traje sastrero color negro que le quedaba a la perfección resaltando su figura demencial.

Sabrina Rojas prendió fuego el gym

A sus 43 años, la diosa se mostró más fabulosa que nunca desde el gimnasio presumiendo unos abdominales de acero.

Al igual que famosas como Romina Malaspina, Alejandra Maglietti, Jesica Cirio, entre otras, Sabrina Rojas es fanática del fitness y el entrenamiento como ha demostrado en varias de sus stories de instagram desde el gym.

Como toda una influencer, Sabrina suele compartir con sus seguidores videos de las intensas rutinas y ejercicios que hace para mantener su espectacular lomazo aunque ahora fue por todo con una selfie.

sabrina rojas gym.jpg Se viraliza foto de Sabrina Rojas entrenando en corpiñito y el lomazo es dinamita.

Sentada, con pesas en la mano y un conjunto de corpiñito deportivo y joggineta, Sabrina Rojas no solo dejo a la vista su bronceado sino que arrasó con sus abdominales provocando un terremoto de reacciones entre sus followers.

Sabrina Rojas más sexy que nunca a los 43

Sabrina Rojas fue por todo posando en una micro-bikini color terracota que le quedaba a la perdección.

Además, la también actriz acompañó su imagen con una profunda reflexión sobre su presente y el paso de los años. "Hoy cumplo hermosos 43 años . Recuerdo cuando tenia 25 , 30 y me decían que a partir de los 40 se venía la mejor etapa . También veía en las revistas mujeres de 40 y pico diciendo , me siento mejor que nunca . Y la verdad hace tres años transito esta década y entiendo y vivo el porqué me dicen estas cosas", comenzó escribiendo.

sabrina rojas bikini 43.jpg Sabrina Rojas cumplió 43 años y la foto en micro-bikini es demencial.

"No pasa por cómo llegues físicamente, para nada ,pasa por lo recorrido , porque sos joven pero con otra madurez para disfrutar de todo ,vivís a pleno lo bueno y no te juzgas tanto por lo malo . La vida de nadie es perfecta , menos la mía .Pero a esta edad sentís que te comes el mundo y cada vez te importa menos lo qué pasa a tu alrededor, solo elegís. Elegís todo a conciencia de lo que queres y como . Estoy disfrutando mucho del amor, del amor en las mil maneras . Me amo como nunca antes lo hice y estoy orgullosa de mi", cerró feliz.

