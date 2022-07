A Cinthia Fernández "le hackearon" un video para Divas Play

No obstante, los avances que suele mostrar la modelo se caracterizan por ser muy subidos de tono. De hecho, ella usa Twitter para mostrarlos para esquivar cualquier posible sanción de Instagram, que ya en su momento le censuró una foto.

En esta oportunidad, Cinthia Fernández se mostró en un video con muy pero muy poca ropa: "Me hackearon y se descubrió la verdad", posteó la panelista e invitó a ver toda su producción en Divas Play.

https://twitter.com/cinthifernandez/status/1547723975731527681 Me hackearon y se descubrió la verdad …

Más en https://t.co/HNhho3BJQx pic.twitter.com/CS3R28GvPD — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) July 14, 2022

Cinthia Fernández: por qué está en Divas Play

Hace unos días, Cinthia Fernández fue consultada sobre qué le provocaba vender contenido erótico en Divas Play y ella aseguró que no quería hacerlo pero que necesita la plata. Vale recordar que se cobra en dólares en el sitio apra adultos.

"Yo no estoy teniendo sexo con nadie, yo elijo el contenido que quiero, no me pongo en pelotas total, a mí no me toca nadie. Esto lo hacen figuras pero muy grosas que tienen millones y millones de seguidores, gente de afuera que cobran un millón de dólares por películas"; aseguró Cinthia y agregó: "Yo toda la vida dije que me arrepentía de mostrar la cola, porque sé que le voy a tener que explicar a mis hijas, pero después mi realidad es que necesito la guita, mantengo toda mi casa, tengo muchísimos gastos y mi situación es lo quiero hacer porque necesito la guita, después no sé cuanto tiempo lo vaya a hacer".

Finalmente, la bailarina también explicó que: "Todas lo hacen por la guita... A mí me da vergüenza, yo lo hago por la guita, no te la voy a caretear. Es como un laburo, trabajo de sexy".

Los desnudos de Cinthia Fernández en Divas Play

Cinthia Fernandez desnuda.jpg Cinthia Fernández

Cinthia Fernandez divas play.jpg Cinthia Fernández

Cinthia fernandez desnuda, divas play.jpg Cinthia Fernández

Cinthia Fernandez.jpg Cinthia Fernández