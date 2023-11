Ex CEO de P&G y de Unilever: "las empresas que combaten el cambio climático ganan valor"

Paul Polman, ex consejero delegado Unilever y Procter and Gamble, asegura que las empresas que no tengan en cuenta su impacto en la sostenibilidad de la sociedad están "condenadas a desaparecer". El empresario y activista nacido en Países Bajos hace 67 años trabaja ahora para las Naciones Unidas combatiendo el calentamiento global. Para este administrador, el ecologismo es una oportunidad de negocios ya que "con la responsabilidad social empresarial no alcanza, hay que ser sostenibles".