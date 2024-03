Ever Banega se disculpó por el exabrupto en el partido de Godoy Cruz

La frase que el jugador le soltó a Rapallini en pleno partido frente al Expreso, luego de una jugada que consideró injustamente sancionada, fue: "ustedes son todos unos chorros, igual que los del VAR”, según figura en el informe que el árbitro presentó ante el Tribunal de Disciplina de AFA. La sanción que le corresponde, con el agravante de reincidencia, es de al menos de tres partidos según está tipificado en el artículo 185 del Reglamento del Transgresiones y Penas de la AFA.

En el posteo, Ever Banega añadió: "me gustaría aclarar que mi reacción, injustificable, se debió únicamente a un enojo propio del partido y no tuvo ningún tipo de interés ni intencionalidad oculta, ni contra Fernando (Rapallini) ni contra ningún otro actor o protagonista del fútbol argentino". Para concluir agregó: "entiendo el lugar que ocupamos los futbolistas y también sé que el respeto es un valor esencial en la sociedad y en el deporte, , por eso me comprometo a trabajar para que no suceda nuevamente".

La expulsión de Ever Banega