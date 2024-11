Millones de jubilados recibirán cheque especial del Seguro Social en diciembre

Doble pago de cheques para beneficiarios del Seguro Social.jpg

Un calendario especial para las fiestas

La distribución de pagos en diciembre mantendrá su esquema general, pero con un cambio importante en la última fecha. El primer grupo de beneficiarios, aquellos que solicitaron sus prestaciones antes de mayo de 1997, recibirán su depósito el martes 3. Para quienes iniciaron sus trámites después de esa fecha, los pagos se organizan según su fecha de nacimiento:

Del 1 al 10: cobro el miércoles 11

Del 11 al 20: cobro el miércoles 18

Del 21 al 31: cobro el martes 24

La última fecha se adelantó un día porque el cuarto miércoles del mes cae el 25 de diciembre , día no laborable en Estados Unidos. La SSA recomienda esperar hasta tres días después de la fecha programada antes de realizar reclamos, ya que pueden existir demoras en el procesamiento bancario.

Aumentos previstos para 2025

El sistema previsional de Estados Unidos ya tiene definidos los nuevos montos que regirán a partir del próximo enero. La actualización por costo de vida (COLA) quedó establecida en 2,5% para 2025, lo que llevará el pago promedio de la Seguridad Social a US$ 1.948.

Los beneficiarios que se jubilen a los 62 años recibirán US$ 2.778, mientras que quienes lo hagan a los 67 recibirán US$ 3.918. El monto máximo quedará establecido en US$ 4.995 para aquellos trabajadores que hayan realizado los mayores aportes durante su vida laboral.

El ajuste también alcanzará a otros beneficiarios del sistema. Los pagos por discapacidad subirán en promedio a US$ 1.575, con un máximo de US$ 3.918 para casos especiales. Las prestaciones para sobrevivientes aumentarán hasta US$ 1.543 en promedio, pudiendo llegar a US$ 3.744 en casos que incluyan dos hijos como beneficiarios.

Los receptores del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) verán incrementados sus beneficios. Una persona que vive sola pasará a cobrar US$ 967, mientras que las parejas recibirán US$ 1.450.