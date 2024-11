Los errores más comunes que debes evitar en tu jardín este invierno

Descuidar el riego del jardín

Un error común durante el invierno es pensar que, debido al frío o las lluvias, nuestras plantas no necesitan riego. Si bien es cierto que la frecuencia debe reducirse, muchas plantas siguen necesitando agua para sobrevivir. La falta de riego puede provocar que las raíces se sequen, especialmente en climas donde el invierno es seco.

jardín-riego.jpg Las plantas del jardín también necesitan agua en invierno.

Olvidar proteger las plantas del frío extremo

Otro error es no proteger las plantas más sensibles de las bajas temperaturas. Las heladas nocturnas pueden ser devastadoras para especies tropicales o jóvenes. Usar mantas, mallas o incluso colocar macetas dentro de casa o en un invernadero improvisado puede marcar la diferencia.

Podar en mal momento

Podar durante el invierno, especialmente antes de las heladas más fuertes, puede debilitar a ciertas especies. Muchas plantas entran en un estado de reposo en invierno, por lo que si las podas, interrumpes este proceso natural. Es mejor esperar a finales de invierno o principios de primavera.

podar plantas.jpg Podar las plantas en invierno podría ser un error.

No tener en cuenta la exposición al sol

La luz solar es menos intensa en invierno, así que muchas plantas pueden sufrir si no reciben suficiente luz. Un error común es no mover las macetas a áreas más iluminadas o no podar árboles cercanos que bloquean la luz. Asegúrate de que tus plantas aprovechen al máximo las horas de sol disponibles.