Aerolíneas de Estados Unidos ofrecerán reembolsos en situaciones especiales de viaje

Qué aerolíneas están incluidas

Las aerolíneas que deben cumplir con esta norma incluyen American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, JetBlue Airways, Alaska Airlines, Spirit Airlines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, Allegiant Air y Sun Country Airlines. De esta manera los pasajeros recibirán un reembolso si su vuelo es cancelado o si sufre un retraso considerable, y también cubre problemas como el mal manejo de equipaje y fallos en los servicios a bordo.

Se prevee que estos cambio mejoren la experiencia del viaje.

Por qué habrán reembolsos para viajantes

Si tu vuelo es cancelado o se retrasa de manera significativa, ahora tienes derecho a recibir un reembolso automáticamente. En vuelos nacionales, se considera un retraso significativo cuando supera las tres horas; para vuelos internacionales, si el retraso es de más de seis horas.

No es necesario que realices ningún trámite adicional, ya que el reembolso se procesará automáticamente, independientemente de la aerolínea con la que viajes. De acuerdo con la nueva normativa del DOT, las aerolíneas deben emitir el reembolso directamente a la forma de pago original y tienen plazos estrictos para hacerlo: siete días si pagaste con tarjeta de crédito y 20 días para otros métodos de pago. Este cambio facilita el proceso, eliminando la espera y la necesidad de solicitar el reembolso.

Habrán reembolsos por vuelos cancelados

Si tu vuelo es cancelado por aerolíneas como Southwest, Delta, JetBlue, United, Alaska, Spirit, Frontier, Hawaiian, Allegiant o Sun Country, y decides no aceptar las opciones alternativas que te ofrecen, tienes derecho a un reembolso completo por la parte no utilizada de tu boleto.

Las normas del DOT aseguran que las aerolíneas cumplan con esta obligación, evitando que los pasajeros tengan que pagar por un viaje que no pudieron completar. Es importante destacar que este reembolso solo se aplica a la parte del viaje que no se haya realizado, no a los tramos ya completados antes de la cancelación.

Ahora lo sabes: podrás pedir reembolsos en situaciones clave si sueles viajar en avión.