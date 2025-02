Tras 28 años de su estreno, así luce hoy el niño que nos robó el corazón en la película "La vida es bella"

La película fue un éxito comercial y de critica a nivel internacional, fue así que recibió el premio de la Academia a Mejor banda sonora, al Mejor Actor para Roberto Benigni y a la Mejor Película Extranjera, en la ceremonia de los Oscar en 1998.

Entre los protagonistas estaba un jovencito llamado Giorgio Cantarini, quien interpretó a Giosuè Orefice, hijo de Guido Orefice quien se robó el corazón de todas aquellas personas que se emocionaron y rieron con tan hermosa película.

Giorgio Cantarini.jpg Con tan solo cinco años Giorgio Cantarini interpretó a Giosuè Orefice, el hijo de Guido.

Así luce hoy Giorgio Cantarini

Tras un casting que involucró a 100 niños que asistieron al leer un aviso en un diario donde se expresaba el llamado, el propio director sintió "un flechazo" al conocer al niño y, finalmente, quedó seleccionado. En una entrevista a un medio italiano, años después, Cantarini expresó: "Me lo contaron como un cuentito, que era una historia sobre buenos y malos".

La vida es bella.jpg La familia compuesta por el niño, Roberto Benigni y Nicoletta Braschi.

El actor nació el 12 de abril de 1992 en Orvieto, en el centro de Italia, y en el 2025 cumplirá 33 años. Sus padres son Tina y Rimazio Cantarini; además, tiene un hermano llamado Lorenzo. Y así luce hoy:

Giorgio Cantarini adulto.jpg Así luce hoy Giorgio Cantarini, en abril cumple 33 años.

Al comenzar su carrera muy pequeño, le sirvió para continuar en la industria y participó de diferentes producciones: Gladiador, Lamborghini: The Man Behind the Legend, De amor y de guerra y Comandante. Esta última se presentó en 2023 en el Festival de Cine de Venecia, y fue obra de Edoardo De Angelis.

Giorgio Cantarini adulto.jpg En Instagram el actor tiene más de 47 mil seguidores.

En 2012 dirigió un cortometraje denominado Il giorno, la notte: poi l’alba y en 2018 en la coescritura del guion de Flatmates. Si deseas seguirlo en su Instagram (donde tiene más de 47 mil seguidores) puedes hacer clic aquí: Giorgio Cantarini.

En definitiva, el niño que conquistó a todos con su dulzura e inocencia creció, pero siempre tendrá un lugar en el corazón de cada uno de nosotros.