No podrás creer el estado actual de la actriz Loni Willison: así luce pidiendo en las calles como vagabunda

Tiempo después de producido el enlace matrimonial se supo que durante la duración de su matrimonio, el actor maltrató y agredió severamente a Loni. Las lesiones de Willison incluyeron fracturas en las costillas y heridas en el cuello. En muchas ocasiones su rostro quedó desfigurado, lo que la forzó a dejar su empleo como modelo.

Loni Willison también se destacó por incursionar en la actuación, y obtuvo un papel muy importante en la serie "Expose".

¿Cómo se ve hoy Loni Willison?

En 2018 comenzaron a aparecer fotos de Loni viviendo en las calles de Los Ángeles. En ellas, se la observa desplazándose con un carro de compras que contenía todas sus posesiones.

Loni Willison.jpg Antes y después de Loni Willison.

"Tengo un montón de familia, no estoy muy segura ahora de cómo se sienten, es una situación loca, ellos me conocen lo suficiente, saben que estoy bien, estoy haciendo lo que necesito hacer, no están diciéndome: ‘Oh, necesitas esto’, ‘Oh, pobre de ti’, no hago eso, no juego ese juego y ellos no necesitan eso tampoco", confirmó Loni al medio Daily Mail.

¿Quién es Jeremy Jackson?

El actor Jeremy Jackson se hizo famoso gracias a la serie de televisión "Baywatch", donde interpretó a Hobie Buchannan desde 1991 hasta 1999.

►TE PUEDE INTERESAR: Con 59 años, así se ve hoy la actriz Michelle Johnson de 'Fue culpa de Rio' y 'Death Becomes Her'

Embed - Homeless Former Model Loni Willison Opens Up About Her Tragic Life

Cuando Jackson cumplió la mayoría de edad, y ante la falta de trabajo, comenzó a producir metanfetaminas, lo que finalmente lo llevó a una condena de 90 días de cárcel y a diversos centros de rehabilitación.