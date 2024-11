Se hizo famoso como "el niño kinder" y ahora comparte su trágica historia

Alessandro_Egger_.webp Alessandro Egger contó que tuvo una relación difícil con su familia, que no compartía su aspiración de convertirse en modelo.

Alessandro vivió varios cambios en su vida, a la edad de 6 años se trasladó con su familia a Como, luego vivió en Londres y luego en Milán, donde decidió quedarse para perseguir su sueño de modelo.

En la vida del niño del chocolate Kinder pasaron varios momentos dolorosos, los cuales reveló en el show de Milly Carlucci: "No fue agradable, me faltó amor. Creo que mi madre eligió llevar una vida sin mí y yo lo acepté. Mi mayor dolor es que siento que nunca fui aceptado por quienes me dieron la vida, por quienes me quisieron, y creo que cuando naces es un regalo, independientemente, y yo creo que nunca hice nada malo".

►TE PUEDE INTERESAR: Qué significa que los niños rayen las paredes del hogar, según la psicología

Su gran carrera

A pesar de tener una vida triste en lo familiar, en el mundo del espectáculo tuvo existo. Con solo 13 años fue elegido como "el niño del chocolate Kinder" , lo que llevó a que se convierta en una persona conocida. Luego llegó a convertirse en un actor exitoso en la participación en Un médico in famiglia, Shades of Truth y The Band.

Alessandro-Egger drag.webp Durante el período de cuarentena provocado por la pandemia de Covid-19 en 2020, Alessandro Egger se acercó al mundo de las Drag Queens y terminó creando su propio alter ego: Alexandra.

Luego habría entrado en el mundo de la moda desfilando para Versace y Dolce Gabanna. En 2017 participó junto a su madre Cristina en el reality Pechino Express y en 2022 participó en el concurso de Ballando con Stellle de Milly Carlucci.