Rusia atacó con misiles balísticos a Ucrania por primera vez

Lysak no habló sobre la acusación de las autoridades ucranianas de que Rusia había utilizado un misil balístico intercontinental (ICBM) en su ataque a Dnipro, este sería el primero en más de 1.000 días de guerra.

El Kremlin se niega a comentar

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, “no tiene nada que decir” sobre la acusación del Ejército de Ucrania de que Rusia disparó un misil balístico intercontinental (ICBM) contra Ucrania por primera vez este jueves por la mañana.

Peskov se negó a hacer comentarios a los periodistas y dijo: “Esa es una pregunta para nuestros militares”.

Siete misiles de crucero fueron derribados

Las defensas ucranianas pudieron derribar seis de los siete misiles de crucero kh-101, pero no interceptaron el misil balístico intercontinental ni el aerobalístico Kh-47M2 Kinzhal, que son dos de los misiles más sofisticados del arsenal ruso. Según EFE, el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, los misiles no derribados no causaron daños “sustanciales”.

El ataque contra Dnipró se produce después de que Estados Unidos, España, Italia y Grecia cerraran el miércoles las puertas de sus embajadas en Kiev ante el peligro de un ataque masivo ruso contra Ucrania.