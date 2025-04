Según Donald Trump, estas acciones formarían parte de su campaña para recuperar el control del Canal de Panamá, supuestamente bajo influencia china, algo que el Gobierno panameño negó rotundamente, informó EFE.

pete-hegthset-estados-unidos-efe-1.jpg El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegset, firmó un acuerdo con Panamá.

La postura de Panamá

Mulino explicó que al escuchar la declaración original en inglés entendió que Donald Trump se refería a que “antes hubo tropas en Panamá”, no que actualmente haya presencia militar estadounidense. “¿Dónde están esas tropas? No hay barcos de guerra ni aviones aterrizando en Howard”, afirmó. También dejó claro que “eso no existe, ni ha existido ni va a existir”.