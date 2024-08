Mecánicos revelaron qué sedán de Toyota es el más duradero, y no ganó el Camry

Cada uno de los cinco mecánicos dio su respuesta sin dudarlo. Ana fue categórica: "Los Corolla de principios de los 2000". Esta opinión parece ser compartida por muchos entusiastas del automóvil, quienes frecuentemente elogian la fiabilidad de los Corolla de octava generación (1998-2002) y novena generación (2003-2008).

Otro técnico coincidió con Ana, simplemente respondiendo "Corolla", sin especificar un rango de años en particular.

Sin embargo, las opiniones comenzaron a divergir cuando preguntamos a más mecánicos. Carlos, con años de experiencia en el sector, ofreció una perspectiva diferente: "Probablemente los RAV4 o los Camry... me inclino por el Camry".

La sorpresa llegó de la mano de Juan, un apasionado de los todoterrenos. "Sin duda, los 4Runner", afirmó con convicción. Aunque reconocidos por su robustez, los 4Runner no son precisamente famosos por su eficiencia en consumo de combustible.

Juan, orgulloso propietario de un 4Runner, no dudó en presumir: "El mío tiene 280.000 kilómetros y lo he maltratado bastante. Aun así, sigue funcionando como el primer día". Para cerrar nuestra la encuesta, la cámara se acerco a Pedro, quien señaló un vehículo que estaba en el elevador: "Ese de ahí. El Camry del 2006".

El video demuestra un empate entre el Toyota Camry y el Toyota Corolla. Mientras que el primero es el más elegido en Estados Unidos por los compradores, el Corolla es tremendamente exitoso en países sudamericanos.

