Los orígenes del invierno y el otoño

El nombre "invierno" tiene raíces fascinantes que se remontan a la antigua lengua germánica, donde significaba "tiempo de agua", una clara referencia a las abundantes lluvias y nevadas características de la temporada.

invierno.webp Todos los años los inviernos se vuelven cada vez mas fríos.

El nombre "otoño" (fall en inglés) tiene una historia igualmente interesante. El término "fall" se popularizó en el siglo XVII gracias a los poetas que describían la estación como "the fall of the leaves" (la caída de las hojas), aunque originalmente se utilizaba más comúnmente la palabra "autumn", derivada del latín "autumnus".

El solsticio de invierno: El momento más corto del año

El invierno oficialmente comienza con el solsticio de invierno y se extiende hasta el equinoccio vernal, marcando el inicio de la primavera. En el hemisferio norte, esto comprende los meses de diciembre, enero, febrero y marzo.

El solsticio de invierno, que este año ocurrirá el sábado 21 de diciembre a las 4:21 a.m., no es realmente un día completo, sino un momento específico cuando el hemisferio norte se encuentra en su punto más alejado del sol.

invierno camino.avif Es un momento que nos invita a adaptarnos a nuevos patrones y, para muchos, a celebrar las tradiciones únicas que solo esta temporada puede ofrecer.

Este fenómeno astronómico marca el día con menos horas de luz del año, aunque paradójicamente también señala el momento en que los días comenzarán gradualmente a alargarse nuevamente.

Las condiciones invernales ya se están manifestando en varias partes de Estados Unidos, con millones de estadounidenses en el Medio Oeste superior y el Noroeste del Pacífico experimentando nevadas incluso durante Halloween, lo que sugiere que podríamos estar ante un invierno particularmente intenso.