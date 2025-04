La respuesta de Rusia a Estados Unidos por el llamamiento a terminar "ya" la guerra

La postura de Rusia

"El acuerdo de paz debe ser firmado con Ucrania y no con Estados Unidos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial. Peskov recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto a mantener "conversaciones directas con los ucranianos sin condiciones previas. Así que, dicha voluntad sigue en pie", añadió.

peskov-rusia-ucrania-estados-unidos-efe-1.jpg Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin en Rusia. Crédito: EFE/EPA/Maxim Shemetov/ POOL.

Pero resaltó, "lamentablemente, aún no hemos oído ninguna declaración o comentario por parte de Kiev, así que no sabemos si está dispuesto o no. Kiev plantea muchas condiciones previas, por ejemplo (un largo) alto el fuego. Esto se contradice con la postura de Putin", señaló y calificó de "desacertadas" las reacciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.