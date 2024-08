house of the dragon (1).png House of the dragon: la inspiración real, el color de los dragones y otras curiosidades de la serie

Curiosidades de House of the Dragon

Precisamente el 21 de agosto de 2022 llegó a la plataforma de Max la historia previa a la serie Game of Thrones y fue llamada House of the Dragon. A casi dos años de ese momento, dar a conocer las curiosidades mejor guardadas del rodaje es una buena forma de resaltar el éxito de la producción.

Su inspiración es real

Como todos los fanáticos saben, ambas series están basadas en los libros y narraciones de George R. R. Martin, productos de fantasía. Según sus propias palabras, se inspiró en la monarquía inglesa del Siglo XII donde el hijo legítimo del rey murió y el trono quedó para la hija, a quienes todos prometieron respetar, pero no lo cumplieron una vez que el rey murió.

house of the dragon (3).png House of the dragon: la inspiración real, el color de los dragones y otras curiosidades de la serie

Las predicciones que suceden

Uno de los personajes llamado Helaena Targaryen es la hija de Viserys y Alicent, tiene un don particular dentro de House of the Dragon. En varias ocasiones de la serie, da comentarios que en el momento parecen no tener sentido, pero más adelante son hechos que se cumplen. Por ejemplo: "Tendrá que cerrar un ojo" y luego Aemond pierde un ojo en manos de Lucerys.

house of the dragon (4).png House of the dragon: la inspiración real, el color de los dragones y otras curiosidades de la serie

Las características de los dragones

George R. R. Martin se inspiró en reptiles reales para darle las características particulares a los dragones que son protagonistas en la serie House of the Dragon. Por ejemplo: Daemon, confía en Caraxes, su colosal dragón de gran tamaño; y Rhaenys, la reina que nunca fue, es jinete de Meleys, que se destaca por lo rojo de sus escamas.