La ironía del presidente de Colombia

“Creo que me quitaron la visa. Ya no puedo ir. No la necesitaba realmente, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, ahora quiero ver otras cosas”, dijo Petro con ironía.

Esto lo dijo cuando hablaba sobre el viaje del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a Washington para asistir a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Aunque no explicó por qué Estados Unidos le habría cancelado la visa.