Estados Unidos mantiene alerta de viaje

El Departamento de Estado mantiene la alerta de viaje en el nivel 4, el más alto, debido a amenazas como tortura durante la detención, secuestros, terrorismo, disturbios civiles, crimen violento y deficiencias graves en el sistema de salud.

Venezuela-Estados-Unidos-efe-2.jpg Estados Unidos advirtió que Venezuela es actualmente el país con más ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente. Crédito: EFE.

La advertencia señala que Venezuela es actualmente el país con más ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente. Además, Estados Unidos no tiene embajada ni consulados activos en el país sudamericano, por lo que no puede ofrecer ayuda consular en caso de emergencia. Incluso, el gobierno venezolano no informa a las autoridades norteamericanas cuando arresta a un ciudadano de Estados Unidos.