Empresa de manualidades se declara en quiebra por segunda vez y cierra 500 tiendas

Ahora, Joann ya presentó una moción en el tribunal para obtener el visto bueno para cerrar las aproximadamente 500 sucursales.

Si bien aún no se ha publicado la lista de tiendas afectadas, el único de los 50 estados que no se verá afectado será Hawái, en el cual no se anunciaron cierres. Caso contrario a los de California, Florida, Michigan, Ohio, Pensilvania, Illinois, Nueva York, Washington e Indiana.

Como no puede ser de otra manera, reina la preocupación en los empleados de la empresa. “Fue una decisión muy difícil de tomar, dado el gran impacto que sabemos que tendrá en los miembros de nuestro equipo, nuestros clientes y todas las comunidades a las que servimos” declaró un portavoz.

Joann atribuyó las dificultades a problemas de inventario que fueron “profundos e inesperados”. Previamente, había denunciado una significativa reducción y, en algunos casos, al cese total de la producción.

Cuántas tiendas minoristas cerrarán en 2025, según informe

Como se dijo en el inicio de la nota, esta empresa no es la única que ha tenido que pasar por esta situación en Estados Unidos, en un contexto marcado por la inflación y la crisis económica para las compañías minoristas.

Según un informe de la empresa de investigación, Coresight Research, se espera que cierren más de 15.000 tiendas en 2025, más del doble de la cantidad del año pasado.