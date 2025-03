El único palacio de maíz del mundo está en Estados Unidos y recibe medio millón de visitas por año.

En la actualidad es sede del Festival Anual del Palacio del Maíz, que se realiza todos los años a finales de agosto. Además, del festival es una estructura práctica y sus usos incluyen exhibiciones industriales, espectáculos, reuniones, banquetes, graduaciones, bailes, estadio para la Escuela Secundaria Mitchell y la Universidad Dakota Wesleyan. También, se realizan torneos de baloncesto.

Este palacio de Estados Unidos es "conocido mundialmente como una maravilla del arte popular". Esto se debe a que tiene murales de maíz natural, con otros granos, plantas y hierbas nativas. Se utilizan "12 colores o tonos diferentes de maíz para decorarlo: rojo, marrón, negro, azul, blanco, naranja, calicó, amarillo y verde".

Embed - The World's Only Corn Palace en Instagram: "2025 Mural #2 of the Sydney Opera House is completed! It's on the south corner of the front of the Corn Palace. Work has moved on to mural 3 on the south side of the building. It might be an easy guess as to what it is! They are outlining #3 and tearing the old corn off #4 to get ready! Be sure to check out the work if you are in town. #theworldsonlycornpalace #wondersoftheworld"