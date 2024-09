El sospechoso del intento de homicidio de Trump aseguró que lo "planeó durante mucho tiempo"

Según informó el diario The New York Times, el hombre se lamentaba no haber podido cumplir con su cometido, al sostener que "hizo todo lo que pudo y le echó todas las agallas que tenía".

En este sentido, Routh incentivó a los medios de comunicación estadounidenses a "terminar el trabajo" con una recompensa de 150 mil dólares.