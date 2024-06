El hotel más embrujado de toda América está en Estados Unidos

El embrujo del hotel más lujoso de Estados Unidos

La historia cuenta que en 1911, Elizabeth Wilson, una de las camareras de piso se electrocutó durante una tormenta. Aunque no murió, en la habitación donde recibió la descarga, la 217, empezaron a registrarse fenómenos supuestamente paranormales por todos los empleados, desde luces que se aprendían y apagaban, elementos que se movían y niños por los pasillos.

Hotel stanley.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: La casa más embrujada de todo América está en Estados Unidos y es terrorífica

El hotel y sus estructuras circundantes figuran en el registro nacional de lugares históricos. Contiene 11 estructuras contribuyentes, incluido el hotel principal, la sala de conciertos, una cochera, la cabaña del administrador, la puerta de entrada y The Lodge, un bed and breakfast más pequeño originalmente llamado The Manor House.

El hotel cercano al parque nacional de las montañas rocosas cuenta con tours de historias diarios nocturnos, un restaurante con platos de lujo, spa, barra de whisky, vinoteca y una amplia variad de eventos recreativos para no aburrirte nunca en el hotel mas embrujado de Estados Unidos.