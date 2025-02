Donald Trump dijo que se cansó de como Volodimir Zelenski gestiona la guerra

DonaldTrump-Volodimir-Zelenski-efe-1.jpg El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.Crédito: EFE/Francis Chung/Albert Zawada.

La teoría de Donald Trump

Esta semana Donald Trump acusó a Ucrania de empezar la guerra con Rusia. Pero en la entrevista con Fox News suavizó esa idea: "Rusia fue atacada. Rusia atacó, pero no había ninguna razón para que lo hiciera. Cada vez que digo: "Oh, no es culpa de Rusia", las noticias falsas siempre me critican, pero (Joe) Biden dijo cosas equivocadas, Zelenski dijo cosas equivocadas y fueron atacados por alguien mucho más grande y fuerte".

"Es algo que no está bien y que no se hace, pero Rusia podría haber sido convencida tan fácilmente que nunca debería haber habido una guerra. (…) Nunca habría atacado si hubiera gente que supiera lo que estaba haciendo. Biden es un tipo muy muy tonto. (…) No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y todo lo que dijo estuvo mal", informa EFE.