“Esta es una guerra que jamás habría comenzado si yo estuviera en la presidencia. Es la guerra de Zelenski, Putin y Biden. Yo solo trato de apagar los incendios que ellos iniciaron”, afirmó Trump.

Durante el fin de semana, desde la Base Aérea Andrews, Donald Trump volvió a cuestionar la conducta del Kremlin y dijo estar considerando sanciones contra Moscú. “Conozco a Putin desde hace tiempo, y no sé qué demonios le pasó. Está lanzando cohetes y matando gente, y no me gusta nada”, declaró antes de regresar a la Casa Blanca tras su estancia en Bedminster, Nueva Jersey.

Rusia bajó el tono

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó las palabras de Trump como una “reacción emocional”. Aun así, agradeció a Estados Unidos y al presidente Trump por facilitar el inicio de negociaciones entre Moscú y Kiev.

peskov-rusia-ucrania-estados-unidos-efe-1.jpg El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó las palabras de Donald Trump como una “reacción emocional”.

“Putin toma las decisiones necesarias para proteger a Rusia”, insistió el Kremlin, en un intento de justificar la ofensiva y mantener su postura en el conflicto.

Zelenski pidió a Estados Unidos y a Europa más presión internacional sobre Rusia, justo cuando se producía un canje de prisioneros entre ambos bandos.