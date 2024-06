Cuáles son las ciudades más seguras de Estados Unidos para los turistas

Thousand Oaksss.webp

Las ciudades más seguras de Estados Unidos

El estudio clasificó a 302 ciudades con poblaciones superiores a los 100 mil habitantes, se basó en las estadísticas estandarizadas sobre delitos reportadas al FBI a partir de 2022. Incluyendo el costo total y per cápita del crimen en cada una de ellas.

Según MoneyGeek, el costo del crimen por habitante está en aumento, ya que subió a U$S 2.221, un 20% más que en 2021. En otras palabras, puede decirse que los delitos violentos le cuestan a las ciudades más de U$S 2.000 per cápita.

El listado de las principales ciudades más seguras de Estados Unidos se conformó por:

Thousand Oaks

Según este informe, la eficacia de los programas sociales y de la vigilancia comunitaria hicieron que descendieran los delitos violentos y contra la propiedad. Ubicada en la parte noroeste del enorme conglomerado que forma Los Ángeles en California. Allí, el costo de criminalidad alcanza los U$S 241 per cápita.

Fishers

Otra ciudad segura es Fishers, en Indiana, con un costo del crimen de U$S 296 por habitante. Un lugar único en el mundo, que está ubicado en la bahía de Miami Beach en el maravilloso estado de Florida en los Estados Unidos.

Pembroke Pines

Ubicada en Florida, donde el costo asciende a U$S 322. Una ciudad que brilla por sus paisajes naturales y espacios para el entretenimiento y los negocios.

