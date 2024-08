Cómo es por dentro la Mansión Rosenheim, lugar donde se grabó la serie "American Horror Story".

american horror story.png Las temporadas con más terror de la serie "American Horror Story", según Rotten Tomatoes

Así es la Mansión Rosenheim de American Horror Story

Aunque la serie en general está compuesta por 12 largas temporadas, la primera es la más reconocida de toda la historia de American Horror Story. Llamada Murder House, fue rodada en su mayoría en una mansión muy conocida en Los Ángeles, Estados Unidos.

casa american horror story (4).png

Para fortuna de los fanáticos de la serie, la mansión existe y puede ser visitada desde afuera. Fue construida en el siglo XX por el arquitecto Alfred Rosenheim y ha sido parte de numerosas producciones de cine como Six Feet Under, Spiderman y The Twilight Zone.

casa american horror story (5).png

Luego de ser parte de la serie, la mansión Rosenheim comenzó a ser alquilada por grupos de fanáticos por 1200 dólares por noche. Sin embargo, en el año 2015, una pareja la compró por 3.2 millones de dólares.

casa american horror story (3).png

Por otro lado, la fama que tiene la mansión de ser embrujada no para de crecer y hasta se relaciona con el hecho de haber sido propiedad de magnates mineros, fanáticos y hasta monjes. Esto se debe a la belleza arquitectónica que presenta y se suma a su historia que la convierte como monumento cultural de la ciudad.

casa american horror story (1).png

La gran mansión embrujada tiene 969 metros cuadrados y consta de tres pisos. Esto implica la comodidad de seis habitaciones, cinco baños, seis grandes chimeneas de ladrillo, sala de billar, gimnasio y el hermoso jardín expuesto en las grabaciones de la serie.