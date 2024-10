raton invisible.jpg Este avance representa un paso significativo en la visualización no invasiva de tejidos vivos.

Zihao Ou, profesor de física de la Universidad de Texas en Dallas y coautor del estudio, explica: "Combinamos el colorante amarillo, que es una molécula que absorbe la mayor parte de la luz, con la piel, que es un medio de dispersión. Individualmente, estas dos cosas impiden que la mayor parte de la luz las atraviese, pero juntas, nos permitieron hacer transparente la piel del ratón".

►TE PUEDE INTERESAR: Científicos descubren que un famoso cuadro artístico produce efectos hipnóticos

Un gran avance en la ciencia

Las implicaciones de este descubrimiento son muchas. En el campo de la ciencia, podría ampliar significativamente el número de especies animales que pueden estudiarse de manera no invasiva.

Juan Lerma, investigador del Instituto de Neurociencias de Alicante del CSIC, destaca: "Aquí, son capaces de ver las neuronas entéricas a través de la piel. Esas células están entre dos capas de músculo y aquí no tienes necesidad de abrir la tripa para verlas. Me parece sorprendente y un punto importante de inicio con aplicaciones en investigación y en medicina no invasiva".

raton.avif A pesar de las especulaciones sobre posibles aplicaciones para lograr la invisibilidad, los científicos señalan que esto es poco probable por ahora.

En cuanto a las aplicaciones médicas, esta técnica podría permitir a los médicos acceder visualmente al interior del cuerpo sin necesidad de intervenciones invasivas, dolorosas o peligrosas. Esto podría revolucionar el diagnóstico y seguimiento de diversas condiciones médicas.

Es importante señalar que la tartracina es una sustancia bien conocida y utilizada en la industria alimentaria, lo que sugiere su seguridad para uso biológico. Martín López, investigador del Instituto de Óptica del CSIC, subraya: "Es muy relevante que esto se haga con moléculas muy bien conocidas y que se utilizan como colorante alimenticio, porque se sabe que no son tóxicas".