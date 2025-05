Asesinan a dos empleados de la embajada de Israel en Washington

Estados Unidos está investigando

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue la primera en confirmar el hecho. “Dos empleados de la embajada de Israel fueron asesinados sin sentido esta noche cerca del Museo Judío de Washington. Estamos investigando activamente y compartiremos más información pronto”, escribió en X.

Kristi-Noem-1.jpg La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, fue la primera en confirmar el hecho.

La jefa de policía de la capital, Pamela Smith, aclaró que su departamento no contaba con ninguna alerta previa ni información de inteligencia que indicara la posibilidad de un atentado. No obstante, no descartaron que se trate de un crimen de odio o un posible acto terrorista.