La banda bonaerense Winona Riders desembarcará en Mendoza el próximo viernes 10 de abril a las 20, para presentar su potente show en Nido Club (Av. Bartolomé Mitre 1709, Ciudad). En el marco de su gira nacional “0%”, el sexteto busca revalidar el fenómeno que generó en su última visita a la provincia, donde agotaron localidades. Las entradas para este reencuentro de alto voltaje ya se pueden adquirir a través de la plataforma FlashPass.
Winona Riders en Mendoza: psicodelia y distorsión en el corazón de la Ciudad
Una de las bandas más disruptivas del nuevo rock argentino presenta su cuarto álbum, "Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal", el próximo 10 de abril en Nido Club
Después de un 2025 consagratorio y una seguidilla de presentaciones multitudinarias en Buenos Aires, el grupo llega en su momento de mayor solidez artística. El eje del concierto será el repaso por su reciente y cuarto material discográfico: “Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal”. Este álbum no solo reafirma su perfil combativo, sino que expande sus fronteras sonoras hacia terrenos inexplorados para el rock de guitarras convencional.
Una búsqueda sonora sin concesiones
La propuesta actual de Winona Riders cruza la crudeza frontal con pasajes introspectivos y tramos instrumentales de gran precisión. En este nuevo disco, la banda profundiza su raíz psicodélica pero incorpora texturas electrónicas y climas densos. Un ejemplo claro de esta evolución es la exploración del dub en canciones como “Hatso!”, demostrando que el proyecto evita las fórmulas repetitivas y apuesta por el riesgo estético.
En un contexto social atravesado por tensiones, el grupo elige responder desde el volumen y la experimentación. La cita en Mendoza promete trasladar esa energía expansiva e hipnótica al escenario de Nido Club, en una noche que los fanáticos del nuevo rock argentino esperan con altas expectativas tras el precedente del sold out anterior.