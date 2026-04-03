Winona Riders en Mendoza: psicodelia y distorsión en el corazón de la Ciudad

Después de un 2025 consagratorio y una seguidilla de presentaciones multitudinarias en Buenos Aires, el grupo llega en su momento de mayor solidez artística. El eje del concierto será el repaso por su reciente y cuarto material discográfico: “Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal”. Este álbum no solo reafirma su perfil combativo, sino que expande sus fronteras sonoras hacia terrenos inexplorados para el rock de guitarras convencional.

Winona Riders tapa Rolling Stone Winona Riders fue tapa de la mítica revista Rolling Stone.

Una búsqueda sonora sin concesiones

La propuesta actual de Winona Riders cruza la crudeza frontal con pasajes introspectivos y tramos instrumentales de gran precisión. En este nuevo disco, la banda profundiza su raíz psicodélica pero incorpora texturas electrónicas y climas densos. Un ejemplo claro de esta evolución es la exploración del dub en canciones como “Hatso!”, demostrando que el proyecto evita las fórmulas repetitivas y apuesta por el riesgo estético.