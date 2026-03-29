Wine Rock Sessions brilló con Estelares y Ratones Paranoicos entre viñedos y experiencias

Embed - Wine Rock Sessions on Instagram: "El festival sigue sumando energía en cada rincón, y escuchamos a Néctar 02, banda local, desde Cava Sound." View this post on Instagram

Wine Rock Sessions 2026 Néctar 02

Luego fue el turno de Panza, músico de Babasónicos en versión DJ, que mezcló algo de ambient, electrónica y viejos éxitos ochentosos de Los Twist, Charly García y Virus en dos ocasiones, ambas en el escenario Cava Sound, al lado del imponente lago que tiene la bodega.

Entre tanto, las empresas participantes llevaban adelante sus experiencias y desarrollaban charlas sobre la industria del vino y actividades gastronómicas en la nave principal de Lomas del Malbec. Una de las más divertidas fue la de alfajores Entre Dos, en la que parte del público pudo experimentar hacer su propio alfajor, incluso con los ojos vendados.

Wine Rock Sessions 2026 experiencia Entre Dos Renata Gori, Gastón Fusti y Gastón Velasco de alfajores Entre Dos, se encargaron de esta divertida propuesta.

En el escenario Cordillera, a las 17, llegó el turno de Pasado Verde. La banda mendocina dio un show breve (como lo establecía el programa) para un público ya más notorio en el que no faltaron sus seguidores incondicionales ni temas como "Tiempo y Soledad", "Apuesto lo que debo" o "El Plan".

wine rock sessions2026 Pasado Verde Pasado Verde. La banda mendocina desplegó un buen show en el Wine Rock.

Embed - Wine Rock Sessions on Instagram: "El Escenario Cordillera sigue creciendo Pasado Verde suma su energía a la tarde de Wine Rock Sessions." View this post on Instagram

Nuevamente con la ambientación de DJ Panza la gente, que comenzó a llegar en mayor cantidad después de las 17, aprovechó para pasear sus outfits por los hermosos lugares de la bodega y tirar innumerables selfies, principalmente con el lago artificial, las montañas y los viñedos de fondo.

Wine Rock Sessions Turismo y experiencias Una selfie entre viñedos y paisajes imponentes. Infaltable en el Wine Rock.

A las 18 Estelares subió al escenario Cordillera. La banda de Manu Moretti arrancó con "12 chicharras" y un hit detrás del otro entre los que se destacaron "Melancolía", "Rimbaud", "Un día perfecto", "Ella dijo" y cerró con "El corazón sobre todo", un himno de la agrupación platense.

Wine Rock Sessions 2026 Estelares Manuel Moretti desplegó todo su carisma y un tsunami de hits con Estelares.

Embed - Wine Rock Sessions on Instagram: "Uno de los grandes momentos de la tarde Con Estelares en vivo, cantamos canciones acompañando el paso hacia el atardecer." View this post on Instagram

Cayendo la tarde Fernando Ruiz Díaz regresó con Catupecu Machu a los escenarios mendocinos. Hay que recordar que Catupecu y Ruiz Díaz con otras propuestas han sido de los fundadores del Wine Rock. Justamente -a pesar de algún problema de sonido- la banda invitó al escenario al enólogo y músico Marcelo Pelleretti (uno de los ideólogos originales del festival) junto al violinista Víctor Silione para tocar una versión de "Hurt", temazo de Johny Cash.

Embed - Wine Rock Sessions on Instagram: "El escenario principal se incendió Disfrutamos a Catupecu Machu con toda su intensidad, quien tuvo invitados de lujo y un sinfin de emociones." View this post on Instagram

Luego vinieron los hits como "En los sueños", "Magia Veneno" y "¡Dale!" que fueron muy bien recibidos por el público. También fue invitado al escenario el poeta mendocino José Bahamonde.

Párrafo aparte merece la impecable voz de Ruiz Díaz y el poderoso sonido que sigue teniendo Catupecu a través de los años.

Wine Rock sessions 2026 Catupecu Machu

En la tardenoche, un público ya más numeroso disfrutaba charlas en el enorme salón de la bodega o comía algo en el sector de foodtrucks, cola en el césped y copa de vino en mano.

Wine Rock Sessions Turismo 2 Al atardecer, la cálida tarde obligaba a sentarse y disfrutar del paisaje.

Juan Pablo Díaz Bodegas López Una de las charlas sobre la actividad vitivinícola a cargo de Juan Pablo Díaz, de Bodegas López.

Finalmente Ratones Paranoicos se apoderó del escenario Montaña. A fuerza de hits inoxidables levantó al público poco después de las 21 con "La Nave" y canciones entre las que no faltaron "Vicio", "Ya morí", "El centauro", "Isabel", "Sucia estrella", "Rock del pedazo", "Cowboy", "Sigue girando" o "Rock del gato".

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Wine Rock sessions 2026 Ratones Paranoicos

La noche del Wine Rock cerró con la presentación de la DJ brasileña Jessica Brankka que hizo bailar a la gente que se quedó a disfrutar de una noche cálida, prácticamente de verano a la que no le faltó nada.