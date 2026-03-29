Wine Rock Sessions 2026 no tuvo el despliegue ni la cantidad de público del 2025, pero una vez más fue una experiencia muy bien armada que el público disfrutó en una jornada prácticamente veraniega donde no faltó música, sol ni buen vino.
Wine Rock Sessions brilló con Estelares y Ratones Paranoicos entre viñedos y experiencias
La bodega Lomas del Malbec fue el escenario para que artistas como Pasado Verde, Néctar 02, Catupecu Machu y Esperanzah aportaron a la gran experiencia de fusionar música, vino y otras propuestas gastronómicas
La tarde comenzó exactamente a las 16.15 con la propuesta de Esperanzah en el escenario Cordillera del Wine Rock (esta vez desprovisto de pantallas y sin el despliegue de luces del 2025) en la que resaltó la voz estupenda de la ex corista de Gauchito Club, quien también pasó por "La Voz Argentina".
Después fue el turno de Néctar 02 en el escenario Cava Sound. El trío mendocino sonó muy bien con un mashap de "A primera vista" y "Barro Tal vez", "Esta no es una canción de de amor", "Diciembre" y una hermosa versión de "Inoportuna", canción de Jorge Drexler, entre otras.
Luego fue el turno de Panza, músico de Babasónicos en versión DJ, que mezcló algo de ambient, electrónica y viejos éxitos ochentosos de Los Twist, Charly García y Virus en dos ocasiones, ambas en el escenario Cava Sound, al lado del imponente lago que tiene la bodega.
Entre tanto, las empresas participantes llevaban adelante sus experiencias y desarrollaban charlas sobre la industria del vino y actividades gastronómicas en la nave principal de Lomas del Malbec. Una de las más divertidas fue la de alfajores Entre Dos, en la que parte del público pudo experimentar hacer su propio alfajor, incluso con los ojos vendados.
En el escenario Cordillera, a las 17, llegó el turno de Pasado Verde. La banda mendocina dio un show breve (como lo establecía el programa) para un público ya más notorio en el que no faltaron sus seguidores incondicionales ni temas como "Tiempo y Soledad", "Apuesto lo que debo" o "El Plan".
Nuevamente con la ambientación de DJ Panza la gente, que comenzó a llegar en mayor cantidad después de las 17, aprovechó para pasear sus outfits por los hermosos lugares de la bodega y tirar innumerables selfies, principalmente con el lago artificial, las montañas y los viñedos de fondo.
A las 18 Estelares subió al escenario Cordillera. La banda de Manu Moretti arrancó con "12 chicharras" y un hit detrás del otro entre los que se destacaron "Melancolía", "Rimbaud", "Un día perfecto", "Ella dijo" y cerró con "El corazón sobre todo", un himno de la agrupación platense.
Cayendo la tarde Fernando Ruiz Díaz regresó con Catupecu Machu a los escenarios mendocinos. Hay que recordar que Catupecu y Ruiz Díaz con otras propuestas han sido de los fundadores del Wine Rock. Justamente -a pesar de algún problema de sonido- la banda invitó al escenario al enólogo y músico Marcelo Pelleretti (uno de los ideólogos originales del festival) junto al violinista Víctor Silione para tocar una versión de "Hurt", temazo de Johny Cash.
Luego vinieron los hits como "En los sueños", "Magia Veneno" y "¡Dale!" que fueron muy bien recibidos por el público. También fue invitado al escenario el poeta mendocino José Bahamonde.
Párrafo aparte merece la impecable voz de Ruiz Díaz y el poderoso sonido que sigue teniendo Catupecu a través de los años.
En la tardenoche, un público ya más numeroso disfrutaba charlas en el enorme salón de la bodega o comía algo en el sector de foodtrucks, cola en el césped y copa de vino en mano.
Finalmente Ratones Paranoicos se apoderó del escenario Montaña. A fuerza de hits inoxidables levantó al público poco después de las 21 con "La Nave" y canciones entre las que no faltaron "Vicio", "Ya morí", "El centauro", "Isabel", "Sucia estrella", "Rock del pedazo", "Cowboy", "Sigue girando" o "Rock del gato".
La noche del Wine Rock cerró con la presentación de la DJ brasileña Jessica Brankka que hizo bailar a la gente que se quedó a disfrutar de una noche cálida, prácticamente de verano a la que no le faltó nada.