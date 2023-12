Wanda Nara ganó la final del Bailando en Italia

Hacia el final del programa, Nara y Rocca llegaron a la definición por voto telefónico y ganaron con el 70% de la preferencia del público, frente al 30% que obtuvieron Ventura y Peron. Con “We are the champions”, de Queen, como música de fondo el estudio de televisión se llenó de papelitos dorados en festejo por el triunfo de la pareja ganadora. Nara abrazó a su compañero de baile y no pudo evitar las lágrimas de emoción, después de haber disputado siete ritmos distintos de baile.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca vincono di Ballando con le stelle - Ballando con le Stelle 23/12/2023

En sus redes, Wanda reflexionó: “¡Cuántas horas de entrenamiento físico y mental para recordar tantas coreografías ¡¡Gracias sos un gran profesional!! Gracias Ballando con le Estelle, gracias Milly Carlucci por enseñarme tanto, por cuidarme y por hacerme conocer gente increíble. La gente que trabaja para vos es especial y los amo a todos”. En el posteo se puede ver a la conductora con la copa arriba de un avión, de regreso a Turquía.

La final de la versión italiana de Bailando por sueño llamó la tención de todo el país europeo. Y Wanda, como un guiño al país que la vio nacer, deslumbró al jurado con un mash up de “Por una cabeza/La cumparsita”. Según trascendió, la elección del ritmo, las canciones y la coreografía habría sido un pedido expreso de Wanda Nara. “Es una reina. La nueva reina”, dijo su compañero de baile frente a las cámaras de la TV italiana.

En varias oportunidades Nara definió al concurso de baile como un “refugio” para ella. “Después de tres meses, una final increíble en un país que amo realizando siete coreografías en una sola noche; la gran final, donde iniciar bailando un tango le dio una emoción especial a toda la Argentina. Pasquale Rocca me cuidó cada detalle de mi entrenamiento para poder lograr en una misma noche hacer 7 bailes”, celebró Wanda en sus redes.