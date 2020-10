Virginia Da Cunha y un show "bien mendocino"

"La primera parte del show tendrá 7 músicos mendocinos, entre ellos un flautista que conocí en un concierto en un vivero, unos músicos geniales que conocí en el barrio, amigos de amigos y después estaré con Felipe Staiti con quien hice varias canciones, estamos filmando un videoclip, pensamos en sacar un EP y en salir al mundo", agregó Virginia que contó que el show será con muchas canciones inéditas.

El recital se grabó en una cervecería de Mendoza, antes que retorne a Buenos Aires. "Tengo varios proyectos laborales que inicié allá en Mendoza y estoy a la espera de novedades. Creo que es el mejor lugar para vivir en Argentina, dentro de mi forma de mi vida", agregó la cantante.

Virginia comenzó su vida artística de chica cuando soñaba con ser bailarina, incluso se veía bailando junto a grandes cantantes o en comedias musicales. Luego comenzó a estudiar Comunicación Social en la Universidad de El Salvador y, por casualidades de la vida, se presentó al casting de Pop Stars.

"Fui a acompañar a una amiga uruguaya al casting. Había visto en carteles en la vía publica que decían las condiciones de la edad y si te gustaba cantar y bailar. Lo ultimo que pensé es que era un programa de televisión. Llego con mi amiga y me encuentro con un despliegue enorme, Vero Lozano haciendo entrevistas en la puerta y en las carpas te mostraban los pop stars de otros países y me volví loca. Salí de ese primer casting y le dije a mi mamá que iba a quedar. Se me acercaban personas que me estaban escuchando cantar entre todas los otros postulantes. Se me acerco Fernando López Rossi, me escuchó y me dijo "te tengo fe". Él después era uno de los jurados que estaba evaluando en el hotel Hilton", recuerda Virginia.

"Se fueron desenvolviendo los meses con muchas pruebas. Fueron unos 4 meses con pruebas de todo tipo. Baile, actuación, seducción a cámara, valores humanos. Se buscaba formar un grupo de chicas. En algunos momentos había compartido pruebas con Valeria (Gastaldi) e Ivonne (Guzmán). Habíamos compartido un día entero había conectado bastante con ellas 2. Con Lourdes (Fernández) y Lisa (Vera) no me tocó ninguna prueba", contó la ex Bandana sobre la relación con sus compañeras.

"La verdad yo siento que todo fue perfecto, incluso los medios que tuve. No cambiaría nada, nunca hubo estrategias, siempre seguí mi corazón. No haber aprovechado el mercado ganado por Bandana y volver a empezar de 0 pero con mis propias herramientas. Disfruté toda la plata que había ganado", reflexionó sobre su carrera. También pensó en un futuro y aseguró que "no descarto ningún proyecto grupal, no volvería a una competencia musical, pero sí volvería formar una banda", finalizó Virginia Da Cunha en diálogo con Diario UNO.