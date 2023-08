Viernes, sábado y domingo, gran estreno de "Los establos de Su Majestad"

Las funciones de setiembre son: viernes 1, sábado 2, domingo 3, jueves 7, jueves 14, jueves 22 y sábado 30, siempre a las 21.

El director Víctor Arrojo dijo: “Es esta una oportunidad única como director, como creador escénico, de poder desarrollar la búsqueda de un teatro total, de un teatro vital, que es lo que me interesa. Los Establos me ha permitido esa búsqueda, reafirmar esa necesidad de construir el teatro que a mí me gustaría ver, que a mí me gustaría compartir".

Luego agregó: "Se conformó un gran equipo, con creadores de primer nivel de la escena local. Con el apoyo del Teatro Nacional Cervantes y el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, para llevar a cabo este montaje realmente superador en cuanto a despliegue escénico en el gran Teatro Independencia. Invito al público a vivir esta experiencia, que es un acontecimiento teatral maravilloso”.

Sandra Viggiani, una de las protagonistas expresó: “Mi personaje es la dama Clotilde. Significó un desafío para mí porque es diferente a todos los que he interpretado. Entonces, componerlo requirió una exploración, un trabajo de búsqueda de energías y registros diferentes. A los artistas nos encantan los retos, estoy feliz con este proceso intenso y por la concreción de este proyecto de gran despliegue escénico, con un equipo increíble de creadores y cargado de desafíos”.